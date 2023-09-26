5 مكاتب للتوثيق وإجراء توكيلات الانتخابات الرئاسية بقنا.. تعرف عليها

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار وليد حمزة، عناوين مقار مكاتب التوثيق المكلفة بالتأييدات لانتخابات رئاسة الجمهورية 2024، ومن بينها مقار مكاتب التوثيق المكلفة بالتأييدات لانتخابات رئاسة الجمهورية 2024 بمحافظة قنا.

ووفقاً لما حددته الهيئة الوطنية للانتخابات، فإن مقار مكاتب التوثيق المكلفة بالتأييدات لانتخابات رئاسة الجمهورية 2024 بمحافظة قنا، 5 مقار، جاءت علي النحو التالي:

المراشدة، بمجمع خدمات المواطنين بالمراشدة في الوقف

فرشوط، بنجع القاضي بندر فرشو

فقط، بمساكن مجلس المدينة

ضواحي قنا، بمقر المكتب الرئيسي- شارع الكنوز

دشنا، بنجع طلحة- بندر دشنا

ومن المتوقع أن تشهد مقار مكاتب التوثيق المكلفة بالتأييدات لانتخابات رئاسة الجمهورية 2024 بمحافظة الإسكندرية إقبالاً من المواطنين خلال الساعات القليلة المقبلة.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار وليد حمزة، اليوم الاثنين، الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية 2024، ودعوة الناخبين للاقتراع والتصويت في الانتخابات الرئاسية المقرر بدايتها يوم 1 ديسمبر المقبل للمصريين في الخارج، ويوم 10 ديسمبر للمصريين في الداخل.