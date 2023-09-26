200مليار جنيه إجمالى التمويل الممنوح من الجهات الخاضعة لرقابة "الرقابة المالية"

كتب هانى الحوتى

أظهرت أحدث التقارير الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية عن الفترة من (أبريل -يونيو) لعام 2023 أن إجمالي التمويل الممنوح، من خلال الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة "أنشطة سوق رأس المال، أنشطة التمويل غير المصرفي" بلغت قيمتها 200 مليار جنيه.

وجاءت توزيع التمويل الممنوح على النحو التالي:

97 مليار جنيه قيمة إصدارات الأسهم.

45.4 مليار جنيه قيمة أرصدة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

23.5 مليار جنيه قيمة عقود التأجير التمويلي.

11.4 مليار جنيه قيمة الأوراق المخصمة.

10.4 مليار جنيه قيمة إصدارات "سندات التوريق، سندات الشركات".

10.4 مليار جنيه قيمة التمويل الاستهلاكي.

2.1 مليار جنيه قيمة التمويل العقاري.

3 تريليون جنيه قيمة الاشهارات على الأصول المنقولة – بسجل الضمانات المنقولة الربع الثاني لعام 2023.

14 مليار جنيه قيمة التمويل الممنوح للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الربع الثاني لعام 2023.

17.6 مليار جنيه إجمالي أقساط التأمين المحصلة الربع الثاني لعام 2023.

8.2 مليار جنيه إجمالي التعويضات المسددة من قطاع التأمين الربع الثاني لعام 2023.

5.9 مليار جنيه استثمارات صناديق التأمين الخاصة الربع الثاني لعام 2023.



جدول

وأظهرت أحدث التقارير الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية عن الفترة من (أبريل-يونيو) لعام 2023 بالنسبة لقطاع التأمين أن قيمة إجمالي أقساط التأمين 17.5مليار جنيه، حيث بلغت قيمة الأقساط المحصلة لنشاط تأمينات الممتلكات والمسئوليات 8.6 مليار جنيه، فيما سجلت قيمة الأقساط المحصلة لنشاط تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال 8.9 مليار جنيه في الربع الثاني لعام 2023.

وبلغت إجمالي قيمة التعويضات المسددة من قطاع التأمين 8.2 مليار جنيه في الربع الثاني لعام 2023، حيث بلغت قيمة التعويضات المسددة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات 3.1 مليار جنيه، فيما سجلت قيمة التعويضات المسددة الأشخاص وتكوين الأموال 5.1 مليار جنيه.

الجدير بالذكر أن تأمينات الممتلكات والمسئوليات يقصد بها التأمين على الممتلكات ضد الأخطار، مثل الحريق أو السرقة والتأمين على المنازل والسيارات والمخازن والبضائع وغيرها من الأصول، تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال يقصد بها تأمينات الحياة أو التأمين في حالة الوفاة أو التأمين ضد الحوادث الجسدية وغيرها من أنواع التأمين المختلفة.