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176.6 ألف سفينة عبرت قناة السويس فى 10سنوات

الثلاثاء، 26 سبتمبر 2023 10:01 ص
176.6 ألف سفينة عبرت قناة السويس فى 10سنوات عبور السفن لقناة السويس - ارشيفية
كتب: مدحت عادل

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سجل إجمالي عدد السفن العابرة لقناة السويس نحو 176.6 ألف سفينة خلال 10 سنوات، في الفترة من 2010 وحتى 2020، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حيث بلغ 18.1 ألف سفينة خلال العام المالي 2010/2011 مقابل 17.7 ألف سفينة خلال عام 2011/2012 بنسبة انخفاض بلغت 2.1%.

وانخفض عدد السفن في العام المالي التالي لتسجل 16.66 ألف سفينة بنسبة انخفاض بلغت 5.7% عن العام المالي 2011/2012، وعاد للارتفاع خلال العام المالي 2013/2014 مسجلة 16.74 ألف سفينة بنسبة ارتفاع قدرها 0.5% عن العام المالي السابق عليه.

وأظهرت بيانات جهاز الإحصاء ارتفاع عدد السفن خلال العام المالي 2014/2015 لتسجل 17.5 ألف سفينة بنسبة ارتفاع قدرها 4.8% عن العام المالي 2013/2014، وسجل 17.3 ألف سفينة خلال العام المالي 2015/2016 بنسبة انخفاض قدرها 1.7% عن العام المالي السابق عليه.

وبلغ عدد السفن 17 ألف سفينة عام 2016/2017 بنسبة انخفاض قدرها 1.4% عن عام 2015/2016، وسجل 17.9 ألف سفينة عام 2017/2018 بنسبة ارتفاع قدرها 5% عن عام 2016/2017.

وارتفع عدد السفن عام 2018/2019 لتسجل 18.5 ألف سفينة بنسبة ارتفاع قدرها 3.5% عن عام 2017/2018، وبلغ 19.3 ألف سفينة خلال العام المالي 2019/2020 بنسبة ارتفاع قدرها 4.5% عن العام السابق عليه.


سفن قناة السويس

عبور قناة السويس

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