وصول أول قطار إقليمى ميناء الإسكندرية للعمل بشبكة القطارات الكهربائية السريعة

كتب سيد الخلفاوى

وصل أول قطار إقليمي سريع لميناء الإسكندرية ضمن شبكة القطارات الكهربائية السريعة في مصر، والقطار الذى وصل الميناء من طراز Desiro HC ويتكون من طابقين وتصل طاقته الاستيعابية إلى 849 راكبا وسيعمل على الخطوط بسرعة تشغيلية 160 كم /ساعة.

وتم تصنيع القطار لمصر وجرى اختباره بمدينة كريفيلد الألمانية، صنعته شركة سيمنز، وهو ضمن القطارات الكهربائية السريعة المقرر تشغيله بمصر قريبا، وتصل سرعته إلى 160 كم/ساعة ومن المقرر أن يعمل ضمن مشروعات القطار السريع بالخط الأول من السخنة لمرسى مطروح مرورا بالإسكندرية، للتوقف بمراكز المحافظات.

كما يتم تصنيع قطار "فیلارو" بسرعة 250 كم /الساعة وهو القطار السريع، وقطار ديسيرو بسرعة 160 كم / الساعة وهو القطار الإقليمى، وقطار ڤیکترون بسرعة 120 كم /الساعة وهو قطار البضائع.



أنواع القطارات السريعة: يتم تصنيع قطار "فیلارو" بسرعة 250 كم /الساعة وهو القطار السريع.

قطار ديسيرو بسرعة 160 كم / الساعة وهو القطار الإقليمي.

قطار ڤیکترون بسرعة 120 كم /الساعة وهو قطار البضائع.

ويتم تنفيذ 4 خطوط بإجمالى أطوال تبلغ 2250 كم متر تمر بكافة المحافظات المصرية وبأكثر من 60 مدينة، ومن المقرر أن يتم تشغيل الخط الأول للقطار الكهربائي السريع من العين السخنة حتى مرسى مطروح العام القادم.