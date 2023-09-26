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وزير الشباب للرئيس السيسى: إنفاق 1.1مليار جنيه خلال عامين لدعم الألعاب الفردية

الثلاثاء، 26 سبتمبر 2023 03:44 م
وزير الشباب للرئيس السيسى: إنفاق 1.1مليار جنيه خلال عامين لدعم الألعاب الفردية الدكتور أشرف صبحي
كتب محمد عبد العظيم

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رد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على طلب الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوضيح جهود الوزارة المختلفة في دعم الأبطال المصريين في البطولات الفردية المختلفة، قائلا: "أنا بشكر حضرتك وحضرتك بتواجه ومش كل الناس بتعرف.. وحضرتك بتقول أن الشاب المصري والرياضي المصري يكون أحسن حد في الدنيا والاهتمام بالصحة الرياضية.. عندنا أولمبيات الشركات وبندعم النقطة دي والشركات للشركات.. وبنخلي مسابقات فى إطار الاهتمام بهذا الشكل.. من طوكيو حطينا برنامجا لرعاية الشباب.. مليار و100 مليون في عامين من عام 2021 حتى 2023 لدعم الأبطال.. وجبنا 35 مليون من البنوك لرعاية الأبطال وجبنا حاجات من الجهات الأخري".

وأضاف الوزير خلال كلمته في جلسة بناء الإنسان ضمن فعاليات يوم الاحتفال بيوم تفوق جامعات مصر بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي: "نفذنا العديد من البرامج لدعم الشباب المصري والأبطال من خلال المركز الأولمبي .. وتم تجهيز الأماكن بشكل كامل وكذلك أماكن خاصة لأصحاب الهمم.. بنقدم لاستضافة أي بطولة بره الاتحادات الدولية بتيجي تقول مصر.. ودلوقتي معظم الاتحادات الدولية فيه قيادات من مصر.. وقوتنا الناعمة بدأت ترجع والكل جه وشاف مصر.. وعملنا بشكل كبير خلال بطولة كرة اليد رغم قلة الوقت وتم التنسيق مع الهيئة الهندسية.. وتم إنجاز العمل.. هنا ثقافة البطل بداية من مكان التدريب والعمل.. دولة العلم والعمل والحلم والأمل.. وأحضرنا خبراء للعمل في هذا الملف بشكل علمي.. الرياضي المصري عنده مدرب شخصي ومدريب تغذية واخصائي نفسي وبالتنسيق مع الجامعات من أجل تسهيل أمورهم فيما يخص المصاريف.. وتم تجنيس محمد مصطفي وهو مصري مقيم الولايات المتحدة.

وتابع الوزير: "كل بطل عنده دائرة وأحسن من بره.. وحققنا مراكز متقدمة والنسبة الصغيرة نسبة إنسانية موجودة.. وعندنا حائط الصد للشباب.. وناس تانية بتاخد فيديوهات وتعملها بشكل عسكي.. كل الألعاب يتم تكريمهم وتوفير الدعم الكامل لهم".

وأكمل الوزير للرئيس عبد الفتاح السيسي: "بنجهز لتنظيم اليوم الرياضي لمصر كل أبطال العالم وولادك هتشوف.. وتشوف شكل وأنماط مختلفة من أبطال الرياضة المصرية.. مفيش سن لم يتأهل لكأس العالم.. وعندنا أبطال في كل القطاعات وده بيكلف كتير وتم زيادة التكريم للأبطال اللى موجود.. الدفعة الخامسة من أجل تأهيل الشباب والرياضيين.. وننفذ مشروعات قومية مهمة.. بنتعامل مع هذه الظاهرة بمنطقية وبنعمل التحقيقات ونشوف السبب وهناك تنسيق كامل مع مختلف الجهات المعنية.. مثل تأجيل الامتحانات.. والعدد اللى بيفكر في ترك البلد قليل جدا".  

 


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