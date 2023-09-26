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وزير الرياضة: افتتاح أكبر معرض لمنتجات مراكز الشباب باستاد القاهرة الخميس

الثلاثاء، 26 سبتمبر 2023 03:42 م
وزير الرياضة: افتتاح أكبر معرض لمنتجات مراكز الشباب باستاد القاهرة الخميس
إبراهيم حسان

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قال الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، إن وزارة الشباب والرياضة تهتم بشكل كبير بإتاحة الأنشطة والبرامج الشبابية والرياضية لجميع المصريين، حيث تم توزيع 20 ألف دراجة ضمن مبادرة "دراجتك صحتك"، و3600 دراجة ضمن مبادرة "دراجتك دخلك" و2200 ضمن مبادرة "دراجتك مشوارك".

 

أضاف أشرف صبحى، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسى، بجلسة "حكاية وطن" ضمن فعاليات يوم الاحتفال بتفوق جامعات مصر بمحافظة الإسماعيلية، أن وزارة الشباب والرياضة تهتم بشكل كبير بالمحافظات الحدودية وأطلقت مبادرة "ألف بنت ألف حلم" لتنمية شخصية الفتاة من خلال برامج رياضية مثل كرة القدم، ونجحت الوزارة في الوصول إلى أكبر منصة توظيف "منصة مصر أونلاين" والتى تشهد تدفع كبير جدا بواقع 51 ملتقى توظيف استفاد منها 33.6 ألف فرصة عمل حقيقية بالمحافظات.

 

وتابع الوزير: "يوم الخميس المقبل نفتتح أكبر معرض وملتقى برعاية رئيس الوزراء لمنتجات مراكز الشباب فى هيئة استاد القاهرة، وهناك تفاعل كبير على السوشيال ميديا معنا، ونمنح الفرصة مجانا للعارضين من مراكز شباب مصر لمنتجاتهم الحرفية".

 

وأشار إلى أن مشروع كابيتانو مصر يفرز المواهب الشبابية والرياضية ومؤثر بشكل كبير جدا، كما أن مشروع "الجينوم الرياضى المصرى" يستهدف اكتشاف أفضل الحلول لاستخدام التكنولوجيا الحديثة فى عملية اختيار وتطوير أداء أبطال الرياضة المصرية، مردفا: "ظاهرة تجنيس الأبطال المصريين موجود منذ زمن، ونحن نعمل على مواجهتها بشكل علمي".


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