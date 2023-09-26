وزير التعليم العالى: لأول مرة يتم الاحتفال بأوائل خريجى الجامعات المصرية

كتب سمير حسنى

رحب الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، بالرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال اجتماع الأعلى للجامعات.

قال الوزير خلال الاجتماع الذى حضره الرئيس السيسي: "هذا يوم يشهد له التاريخ بأنه وللمرة الأولى يتم الاحتفال بأوائل خريجي الجامعات المصرية.. وأتوجه برسالة من المجلس الأعلي للجامعات مفادها الشكر والاعتزاز بدعم حضرتك للتعليم العالى.. فهناك العديد من الإنجازات.. ونشكرك على رعاية الاحتفالية".

وصف "عاشور" تجربة الجامعات الأهلية بأنها تجربة "نجاح"، مبينا أهمية الدور الفعال لبعض الجامعات في بعض الأنشطة.