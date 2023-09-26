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وزير التعليم: الدولة أنفقت تريليون جنيه لتطوير المنظومة فى آخر 9 سنوات

الثلاثاء، 26 سبتمبر 2023 01:26 م
وزير التعليم: الدولة أنفقت تريليون جنيه لتطوير المنظومة فى آخر 9 سنوات الدكتور رضا حجازي
كتب محمد عبد العظيم

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قال الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن هناك 750 ألف طالب سنويا يدخلون المدارس، متابعا: "إصلاح التعليم عملية ليست سهلة أو بسيطة والتحديات قوية وتحتاج إلى التضحية ودرجة من الصعوبة.. وفلسفة الإصلاح التعليمى كانت تواجه الكثير من التحديات بداية من الأبنية التعليمية التي تحتاج إلى التطوير وكذلك المناهج الدراسية بجانب التحديات العالمية وظهور وظائف جديدة واختفاء وظائف.. وبالتالي نحتاج إلى أن تكون المدرسة فرصة لتطوير مهارات الطلاب وفق منظومة كاملة شاملة.. وتم البدء في فلسفة الإصلاح الشامل لجميع عناصر المنظومة بداية من المناهج والأبنية التعليمية وتطوير المعلم وقدرته على التطور".

 

وأضاف، خلال كلمته في جلسة "بناء الإنسان" ضمن فعاليات يوم الاحتفال بتفوق جامعات مصر، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى: "رغم كل الظروف اللى البلد فيها.. تم صرف تريليون جنيه من 2014 – 2023 لتطوير التعليم.. وهناك زيادة 46%.. والموازنة للعام الحالي تقدر بـ 160 مليار جنيه للعام الجديد.. وهذا مؤشر أن الدولة تهتم بالتعليم".

 


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