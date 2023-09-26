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وزيرة الثقافة: تنفيذ مشروع "سينما الشعب" بالتعاون مع المتحدة للخدمات الإعلامية

الثلاثاء، 26 سبتمبر 2023 02:45 م
وزيرة الثقافة: تنفيذ مشروع "سينما الشعب" بالتعاون مع المتحدة للخدمات الإعلامية الدكتورة نيفين الكيلاني
كتب محمد عبد العظيم

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استعرضت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، المشروعات المختلفة التي تم تنفيذها خلال آخر 9 سنوات منذ عام 2014 في قطاع الثقافة: "تم تنفيذ مشروع سينما الشعب وهو مشروع مهم بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لتوصيل الخدمة السينمائية إلى المناطق المحرومة خاصة.. الفكرة إدخال الثقافة السينمائية .. بدأ المشروع في عام 2019 ووصل إلى 21 دار سينما في 19 محافظة حتى الآن".

وأوضحت الدكتورة نيفين الكيلاني خلال كلمتها في جلسة "بناء الإنسان" ضمن فعاليات يوم الاحتفال بتفوق جامعات مصر بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي: "تم تقديم عروض 910 ليلة عرض ضمن مشروع مسرح المواجهة والتجوال من خلال فرق مسرحية بسيطة في القري، وتقدم خدمة ثقافية متمثلة في برامج، وعروض مسرحية لتنمية الوعي ودعم الإدراك بالتحديات التي تواجه الدولة المصرية.. ومشروع المسارح المتنقلة بتكلفة 26 مليون جنيه، وتم التنفيذ مع وزارة الإنتاج الحربي، ويتم التعاون مع مبادرة "حياة كريمة".


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