وزارة العمل: اليوم.. ملتقى للتوظيف يوفر 690 فرصة عمل بالبحر الأحمر

كتبت آية دعبس

قالت وزارة العمل ، إن مديرية العمل بمحافظة البحر الأحمر، تنظم ملتقى توظيف للشباب من الجنسين، يوفر 690 فرصة عمل في جميع التخصصات الفندقية، وفرتها 48 منشأة سياحية في مدينة الغردقة ، وسفاجا ، ومرسي علم، والقصير وذلك تحت رعاية وزير العمل حسن شحاتة ،واللواء عمرو حنفى، محافظ البحر الأحمر ،وبالتعاون مع "مشروع قوي عاملة مصر".

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتوفير مزيد من فرص العمل الحقيقية واللائقة للشباب وتنظيم ملتقيات توظيف بالتنسيق مع شركات القطاع الخاص والإستثمارى بما يساهم في الحد من معدلات البطالة ويحقق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030،حيث دعا "الوزير" الشباب إلى المشاركة في تلك الملتقيات والإقبال على العمل الخاص والحر ،وإقامة المشروعات الصغيرة ،وتنمية مهاراتهم طبقا لإحتياجات سوق العمل،والاستفادة من مراكز التدريب المهني الثابتة والمتنقلة التابعة للوزارة والمنتشرة في كافة للمحافظة لتأهيل الشباب وبالمجان على المهن التي يحتاجها سوق العمل،موضحا أن "الوزارة" تتحقق من "مصداقية فرص العمل" وإستلام "العقود " وتتواصل مع الشباب حتى بعد استلام وظائفهم ،وتراقب تطبيق القانون خاصة تنفيذ الحد الأدنى للأجور .

.وأوضح هارون عبد العزيز مدير مديرية العمل بالبحر الأحمر في تقرير للوزارة، أن ملتقى التوظيف سيعقد بأحد فنادق الممشى السياحي بالغردقة، وقال إن الملتقى فرصة يلتقي فيها أصحاب الأعمال،وممثلى الشركات مع الباحثين عن عمل من الشباب،لعرض فرص التشغيل،وشروطها،وتوعية الشباب بإحتياحات سوق العمل في كل محافظة ،وطرق التقديم فيها،وأهمية توعيتهم بتنمية مهاراتهم بحسب متطلبات "السوق"،وأن هذه الفرص متاحة لجميع الأعمار والمؤهلات ،وغير ذوي المؤهلات والخبرة من سن 18 وحتى 50 سنة ..مضيفا،أن الملتقى سوف يشهد تسليم جوائز للمتفوقين من خريجي مراكز التدريب المهني بالمحافظة،و التابعة للوزارة في مجالات الخياطة والتفصيل ..

وأضاف مدير المديرية ان التخصصات المطلوبة في هذا الملتقى ،على مهن فندقية،و فنية منها : حداد الوميتال، وقاطع زجاج وميكانيكي،و تبريد وتكييف،ومهندسين ،وبيطري، ولغات إنجليزي وروسي وايطالي وروماني وتشيكي والماني،ومدير سلامة الغذاء، ومدير اشراف داخلى، وشيف ايطالى، وحلوانى، وموظف استقبال، ومشرف حجز، ومنقذ شاطئ، ومدير مطعم، وطباخ، ومساعد طباخ، وجناينى، ومساعد كبير مهندسين، وموظف علاقات نزلاء، ومنسق تدريب، ومضيف، ومشرف غرف،وافراد امن،وعامل سكن، ومشرف استلام، ومراجع ليلي،محاسب اول، ومساعد مدير مشتريات،ومدير مشتريات، ومدير تدريب، ومدير ليلى،ومدير نشاط رياضى،ومساعد مدير مكافحة افات، وفنى غلايات، وبحار، وموظف مدفوعات، وموظف خدمة عملاء، وعامل تجهيز وتحضير، وفني حمامات سباحة، وذلك في العديد من الفنادق والمنشآت السياحية الكبري العاملة بمدينة الغردقة ،وسفاجا، ومرسى علم.