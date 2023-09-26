نيابة القاهرة الجديدة تحيل موظفا للمحاكمة بتهمة سرقة مشغولات ذهبية من مالك محل

كتب كريم صبحى

قررت نيابة القاهرة الجديدة، إحالة موظف للمحاكمة أمام محكمة الجنح، بتهمة سرقة حقيبة بها "مبالغ مالية و مشغولات ذهبية".

وكشفت التحريات والتحقيقات أن المتهم توجه الى محل بيع مشغولات ذهبية، من منطقة الجيزة، وطلب من مالك المحل شراء "طقم ألماس" وأوهم صاحب المحل أن الأموال في منزله في منطقة التجمع فطلب منه توصيله الى منزله لدفع قيمة "طقم الألماس" ثم استدرجه وأشهر في وجهه الأسلحة البيضاء وسرق منه الحقيبة وفر هاربا، تمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وقررت النيابة حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط موظف مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس، عقب قيامه بشراء طاقم ألماس من محل مجوهرات بالجيزة، وطلبه من مالك المحل توصيله لمنطقة التجمع الخامس بالقاهرة لدفع ثمنها إلا أنه قام بمغافلته ،وسرقة الحقيبة الخاصة به، وبها بعض المشغولات الذهبية والألماس ومبالغ مالية.