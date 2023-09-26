ننشر مواقيت الصلاة الثلاثاء 26/9/2023 بمحافظات الجمهورية

لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم "اليوم السابع" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الثلاثاء فى عدد من محافظات مصر ، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.
مواقيت الصلاة فى القاهرة
وقت صلاة الفجر 5:18 ص
موعد صلاة الظهر 12:46 ص
موعد صلاة العصر 12: 4
موعد صلاة المغرب 6:49 م
موعد صلاة العشاء 8:05
مواقيت الصلاة فى الإسكندرية
وقت صلاة الفجر 5:22 ص
موعد صلاة الظهر 12:51
موعد صلاة العصر 4:17
موعد صلاة المغرب 6:53 م
موعد صلاة العشاء 8:11 م.
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
وقت صلاة الفجر 5:13
موعد صلاة الظهر 12:42 م
موعد صلاة العصر 4:08 م
موعد صلاة المغرب 6:45 م
موعد صلاة العشاء 8:02 م.
مواعيد الصلاة بشرم الشيخ
وقت صلاة الفجر 5:07
وقت صلاة الظهر 12:34
موعد صلاة العصر 4:00 م
وقت صلاة المغرب 6:37 م
وقت صلاة العشاء 7:52 م.
مواقيت الصلاة فى أسوان
وقت صلاة الفجر 5:16 ص
موعد صلاة الظهر 12:40 ص
موعد صلاة العصر 06: 4
موعد صلاة المغرب 6:44 م
موعد صلاة العشاء 7:56
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة