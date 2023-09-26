ننشر جدول تنظيم دخول تلاميذ المراحل الدراسية المختلفة فى أول يوم دراسة بالقليوبية

القليوبية إبراهيم سالم

ينشر "اليوم السابع" جدول تنظيم دخول تلاميذ المراحل الدراسية المختلفة بمدارس محافظة القليوبية، في أول أيام الدراسة وعلي مدار الأسبوع المقبل، وذلك بعد انتهاء مديرية التربية والتعليم بالقليوبية من إعداده، وعرضه على اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية لاعتماده.

وأوضحت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، أن تحديد هذا الجدول جاء في لإطار الحرص على سلامة الطلاب وفي إطار الاستعداد الجيد للعام الدراسي الجديد 2023 – 2024، موضحة أنه ينص الكتاب الدوري رقم 36 بتاريخ 20 سبتمبر الجاري، على قيام مديري المديريات التعليمية بالتنسيق مع المحافظين لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو انتظام طلاب الصفوف الأولى في كل المراحل التعليمية في أول يوم دراسة، ثم استكمال باقي الصفوف في اليوم التالي.

وكشفت مديرية التربية والتعليم، أنها أنهت جدول انتظام دخول الطلاب للمراحل الدراسية المختلفة حرصا على سلامتهم وللصالح العام.

وجاء جدول تنظيم دخول تلاميذ المراحل الدراسية المختلفة في أول يوم دراسة وعلي مدار الأسبوع الأول على النحو التالي:

- الأحد 1 / 10 / 2023:

· KG1

· الصف الأول الابتدائي

· الصف الأول الإعدادي

· الصف الأول الثانوي

- الإثنين 2 / 10 / 2023:

· 2KG

· الصف الثاني الابتدائي.

· الصف الثاني الإعدادي.

· الصف الثاني الثانوي.

مع تواجد الصف الأول من كل مرحلة.

- الثلاثاء 3 / 10 / 2023:

· الصف الثالث الابتدائي.

· الصف الثالث الإعدادي.

· الصف الثالث الثانوي.

مع تواجد الصفوف السابق ذكرها.

- الأربعاء 4 / 10 / 2023

· الصف الرابع الابتدائي.

· الصف الخامس الابتدائي.

· الصف السادس الابتدائي.

مع تواجد الصفوف السابق ذكرها.