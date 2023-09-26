نائب محافظ أسوان تتفقد المدارس لمتابعة جاهزيتها لاستقبال العام الدراسى

من ناحية أخري، تفقد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، العيادات الخارجية لهيئة التأمين الصحى بالمقر المؤقت بعمارة الأوقاف بشارع أبطال التحرير بمدينة أسوان، والتى تضم 7 عيادات تقدم خدماتها لأكثر من 650 مريض يومياً من العاملين فى الهيئات الحكومية والمعاشات والأرامل وطلاب المدارس وذلك داخل أقسام الجلدية والأنف والأذن والأسنان والجهاز الهضمى والعظام والأورام والممارس العام ، بالإضافة إلى معمل تحاليل ومركز خدمة عملاء وصيدليات للأورام والعلاج المجانى ،وتعمل هذه العيادات على فترتين الصباحية والمسائية لتخفيف التكدس والتزاحم .

وقد رافق محافظ أسوان خلال جولته مدير عام فرع هيئة التأمين الصحى بأسوان الدكتور أيمن عبد الله حيث إستمع اللواء أشرف عطية لشكاوى ومطالب المواطنين الذين تصادف تواجدهم لتلقى الخدمة العلاجية والمقررات الشهرية من الأدوية ، مشدداً على ضرورة إلتزام الأطباء وفنى المعامل والعاملين بشكل عام بالتوقيتات الزمنية لتشغيل هذه العيادات .

وراجع محافظ أسوان دفاتر الحضور والإنصراف لتحويل الغير ملتزمين بالمواعيد إلى التحقيق الفورى، فيما أوضح الدكتور أيمن عبد الله بأنه جارى العمل فى تنفيذ مشروع تطوير وإحلال وتجديد ورفع كفاءة مستشفى أسوان للتأمين الصحى ، والتى وصلت نسبة التنفيذ بها إلى 35 ٪ بتكلفة تقديرية 1.2 مليار جنيه، لافتاً إلى أن مستشفى أسوان للتأمين الصحى تقع على مساحة 16 ألف م2 ، وتضم 5 أدوار ستشمل 176 سرير منها 110 سرير إقامة ، و 39 سرير عناية مركزة ، و 18 سرير للأطفال المبتسرين ، فضلاً عن 24 ماكينة غسيل كلوى ، و 8 للعيادات الخارجية ، و 6 للعمليات .

من جهة أخري و تنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان ، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان تواصل مديرية الشئون الصحية بالمحافظة بالتنسيق مع المحليات تنظيم القوافل الطبية والعلاجية المجانية للمواطنين من البسطاء والأسر الأكثر إحتياجاً فى المناطق النائية ، وخاصة فى القرى المدرجة ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "حياة كريمة" حيث تم تنظيم قافلة طبية داخل منطقة الخزان غرب التابعة لمركز أسوان ، وأيضاً قرية وادى خريت التابعة لمركز نصر النوبة وسط إقبال كبير من المواطنين ، وقد إستمرت أعمال القافلة على مدار يومين في كل منطقة وقرية .

و أوضح الدكتور إيهاب حنفى وكيل وزارة الصحة بأسوان بأن القوافل الطبية نجحت فى توقيع الكشف الطبي والعلاجى المجانى لـ 1972 مواطن ومواطنة.

ولفت إلى أن كل قافلة ضمت عدة خدمات علاجية للمواطنين بعدد من التخصصات المختلفة ، بالإضافة لعمل التحاليل الطبية ، وعقد ندوات توعية للأهالى وذلك تحت إشراف الدكتور طارق صبح منسق القوافل العلاجية المتنقلة بالمديرية .



