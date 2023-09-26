"مياه الإسكندرية" تشن حملات موسعة لإزالة التعديات على الشبكة شرق المحافظة

الإسكندرية جاكلين منير

شنت شركة مياه الإسكندرية ، حملات موسعة لإزالة التعديات على شبكة مياه الشرب بالمناطق التابعة لفرع سيدى بشر شرق الإسكندرية.

وذلك فى إطار الدور الذى تقوم به شركة مياه الإسكندرية لتحسين ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، والحفاظ على موارد الدولة، وتطبيقا لمبدأ العدالة فى حصول المشتركين على جميع الخدمات بصورة قانونية.

وقامت إدارة المتابعة الميدانية التابعة للإدارة العامة للمراجعة الداخلية والتفتيش بعدة حملات لإزالة التعديات على شبكة مياه الشرب على مستوى محافظة الإسكندرية.

وتم قطع المياه ورفع التوصيلات غير القانونية (الخلسة) عن العقارات المخالفة والمحلات التجارية بمنطقة الفلكى التابعة لفرع سيدى بشر.

وتم تحصيل مستحقات الشركة للعقارات المتعاقدة والاستماع لشكاوى المواطنين والعمل على حلها فورا.

وذلك بالتعاون مع الإدارات الهندسية والفروع التجارية للحضور للتعاقد بعد تقديم كل التسهيلات لهم لتقنين أوضاعهم وتحصيل مستحقات الشركة.