اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 26 سبتمبر 2023 10:57 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية صحة وطب

من هم الممنوعون من تناول حلويات المولد؟.. استشاري يوضح

الثلاثاء، 26 سبتمبر 2023 10:00 ص
من هم الممنوعون من تناول حلويات المولد؟.. استشاري يوضح حلوى المولد
كتبت فاطمة ياسر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
عند الاحتفال بـ المولد النبوي الشريف، على بعض المرضى توخى الحذر عن تناولها، فعند الإسراف فى تناولها يتعرضون لعديد من الخطر، وأيضًا يتعرضون للكثير من المشاكل الصحية، وفي تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أوضح الدكتور محمد حلمي استشاري السمنة والنحافة في جامعة المنصورة، أن هناك بعض الأشخاص أو الفئات الممنوعة من تناول حلويات المولد، وهم: 
 
- مرضى أنيميا البقوليات ممنوعون من تناول حلوى المولد المصنوعة من البقوليات كالسمسية والحمصية وغيرها من الحلويات  التي تحتوي علي البقوليات، ولذا لتجنب التعرض لمضاعفات ومشاكل أنيميا البقوليات كارتفاع حرارة الجسم والرعشة والترجيع. 
 
- مرضى السكر لا تفرطون في تناول حلويات المولد، ويمكنكم تناول قطعة صغيرة في الصباح، كما عليكم أن تعلمون أنكم ممنوعون من الملبن لأنها عالية السكر وقد يعرضك للكثير من المشاكل الصحية. 
 
- الأشخاص المصابون بأمراض المعدة والقولون خاصة الاضطرابات الحادة، عليهم تجنب هذا الأمر وعدم الإفراط في تناولها. 
 
- مرضى السمنة أي زيادة الوزن، وأيضًا من لديهم معدل الحرق منخفض ينصح بعدم تنالهم لحلويات المولد. 
 
- من يعانون من أمراض الكلى لأنها تتسبب في قيام الكلي بمجهود كبير في حالة تناولها، مما يترتب علي هذا زيادة تعرض الكلي للمشاكل الصحية. 
 
- إذا كان في عائلة مريض سرطان عليك تجنب تناول حلويات المولد، والسبب يرجع إلا أن السكر المتواجد بها يزيد من فرص التعرض لمشاكل صحية كثيرة وينشط الخلايا.

حلوى المولد

المولد النبوى

اضرار السكريات

مولد النبوي الشريف



الموضوعات المتعلقة

الكشف المبكر عن سوء التغذية: وثيقة السكرى توضح حقوق الطفل في الدراسة والامتحانات

الأحد، 24 سبتمبر 2023 10:41 م

ديلى ميل: اكتشاف فيروسات فى فضلات القردة تعالج قرح القدم السكري

الخميس، 21 سبتمبر 2023 03:04 م

خد بالك.. السهر ليلاً يزيد من خطر الإصابة بالسكرى اعرف الأسباب

الأحد، 17 سبتمبر 2023 10:00 م

لمرضى السكرى.. 5 وجبات خفيفة هتنظم مستوياته في الدم

الأربعاء، 13 سبتمبر 2023 10:00 م

دراسة تحذر: البقاء مستيقظا طوال الليل قد يزيد من خطر الإصابة بمرض السكري

الثلاثاء، 12 سبتمبر 2023 11:00 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة