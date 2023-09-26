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وتتضامن مع مملكة البحرين فى الحادث..

مصر تدين الهجوم الإرهابى ضد قوات البحرين المشاركة بعاصفة الحزم وإعادة الأمل

الثلاثاء، 26 سبتمبر 2023 08:53 ص
مصر تدين الهجوم الإرهابى ضد قوات البحرين المشاركة بعاصفة الحزم وإعادة الأمل وزارة الخارجية
كتب أحمد جمعة

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أدانت جمهورية مصر العربية، في بيان صادر عن وزارة الخارجية، اليوم الثلاثاء ، الهجوم الإرهابي الآثم الذي قامت به جماعة الحوثي ضد قوة الواجب التابعة لقوة دفاع البحرين، والتي تتواجد ضمن قوات التحالف العربي المشاركة في عملية عاصفة الحزم وإعادة الأمل على الحدود الجنوبية للمملكة العربية السعودية، وهو ما أسفر عن استشهاد ضابط وفرد وعدد من الجرحى أثناء تأديتهم لمهام الواجب الوطني.
 
وتقدمت مصر بخالص التعازي والمواساة لمملكة البحرين الشقيقة، قيادةً وشعباً، ولذوي الضحايا في هذا المصاب الجلل، داعية المولى عز وجل أن يتغمد الشهداء بواسع رحمته، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن بالشفاء العاجل للجرحى والمصابين.
 
وأكدت مصر على تضامنها الكامل مع مملكة البحرين الشقيقة جراء هذا الهجوم الإرهابي الغادر، داعية إلى ضرورة مواصلة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لمجابهة الإرهاب بكافة صوره، ووضع حد للممارسات التي تستهدف زعزعة استقرار الدول العربية الشقيقة.

وزاره الخارجيه

اخبار مصر

اخبار البحرين

عاصفه الحزم

اليوم السابع بلس



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