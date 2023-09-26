مصرع 7 أشخاص وإصابة 9 آخرين جراء الفيضانات العارمة بالمكسيك

وذكرت شبكة "إيه بى سى نيوز" الأمريكية اليوم الثلاثاء، أن مياه الفيضانات والأمطار الغزيرة تسببت أيضا فى إلحاق الضرر بالطرق والمنازل، مشيرة إلى أن رجال الإطفاء والصليب الأحمر وأفراد فرق الطوارئ تمكنوا من إنقاذ ثلاثة أشخاص وفقا لحاكم ولاية "خاليسكو" إنريكي ألفارو.

وأضافت الشبكة الأمريكية أن عمليات البحث عن المفقودين مازالت جارية بمساعدة كلاب الإنقاذ والطائرات المسيرة بالإضافة إلى هليكوبتر طبية.