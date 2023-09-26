مصرع 7 أشخاص وإصابة 9 آخرين جراء الفيضانات العارمة بالمكسيك

تسببت الفيضانات العارمة فى ولاية "خاليسكو" الواقعة غرب المكسيك فى مصرع سبعة أشخاص على الأقل وفقدان تسعة آخرين.
وذكرت شبكة "إيه بى سى نيوز" الأمريكية اليوم الثلاثاء، أن مياه الفيضانات والأمطار الغزيرة تسببت أيضا فى إلحاق الضرر بالطرق والمنازل، مشيرة إلى أن رجال الإطفاء والصليب الأحمر وأفراد فرق الطوارئ تمكنوا من إنقاذ ثلاثة أشخاص وفقا لحاكم ولاية "خاليسكو" إنريكي ألفارو.
وأضافت الشبكة الأمريكية أن عمليات البحث عن المفقودين مازالت جارية بمساعدة كلاب الإنقاذ والطائرات المسيرة بالإضافة إلى هليكوبتر طبية.
وفى وقت سابق، أعلنت سلطات ولاية "دورانجو" بشمال المكسيك، مصرع خمسة أشخاص بينهم طفل فى حادث تحطم طائرتين خاصتين عقب اصطدامهما.
وذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية اليوم الثلاثاء، أن الحادث وقع على مهبط طائرات صغير في بلدة "لا جالانسيتا" في غرب ولاية "دورانجو"، مشيرة إلى أن الطائرتين كانتا من طراز "سيسنا" واصطدمتا أثناء إقلاع إحداهما وهبوط الأخرى.
وأشارت الشبكة الأمريكية إلى أنه بعد الاصطدام اشتعلت النيران في الطائرتين ولقي جميع الركاب مصرعهم في الحادث الذي مازالت سلطات الولاية تحقق في أسباب وقوعه.
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