أعلنت سلطات ولاية "دورانجو" بشمال المكسيك، مصرع خمسة أشخاص بينهم طفل فى حادث تحطم طائرتين خاصتين عقب اصطدامهما.
وذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية اليوم الثلاثاء، أن الحادث وقع على مهبط طائرات صغير في بلدة "لا جالانسيتا" في غرب ولاية "دورانجو"، مشيرة إلى أن الطائرتين كانتا من طراز "سيسنا" واصطدمتا أثناء إقلاع إحداهما وهبوط الأخرى.
وأشارت الشبكة الأمريكية إلى أنه بعد الاصطدام اشتعلت النيران في الطائرتين ولقي جميع الركاب مصرعهم في الحادث الذي مازالت سلطات الولاية تحقق في أسباب وقوعه.
وبداية سبتمبر الحالى، أفادت تقارير إعلامية في المكسيك بمقتل 4 أشخاص في تبادل لإطلاق النار مع أفراد من مشاة البحرية في مدينة "ماتاموروس" الحدودية.
وذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية، أن الاشتباكات وقعت أثناء عملية تتعلق بالتحقيق في واقعة اختطاف، مشيرة إلى أن أربعة أشخاص قتلوا بينما عثرت السلطات على أسلحة وأجهزة راديو كما أنه لم يصب أي من أفراد مشاة البحرية.
ومن جانبها، أكدت البحرية المكسيكية تواجد أفرادها خلال هذه العملية ولكنها لم تقدم أي تفاصيل أخرى، بدورها قالت القنصلية الأمريكية في "ماتاموروس" إن موظفيها يتواجدون في ملجأ كل في مكانه على حسب قولها بسبب أعمال عنف مسلح في المدينة.
يشار إلى أنه في السنوات الأخيرة، شهدت مدينة "ماتاموروس" الواقعة على الحدود مع ولاية "تكساس" الأمريكية أعمال عنف مرتبطة بتجارة المخدرات.
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