مصرع مزارع وإصابة نجله فى حادث تصادم بالمنشاه جنوب سوهاج

سوهاج - محمود مقبول

لقى مزارع مصرعه، بينما أصيب نجله بجرح بالجبهة، على أثر وقوع حادث تصادم بناحية قرية البواريك دائرة مركز شرطة المنشاه جنوب محافظة سوهاج بين دراجة نارية وتروسيكل تم نقل الجثة والمصاب إلى مستشفى سوهاج الجامعى.

ترجع الواقعة عقب تلقى اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من نائبه لقطاع الجنوب يفيد بوقوع مصادمة على الطريق بناحية قرية البواريك دائرة مركز شرطة المنشاه بين دراجة نارية وتروسيكل ووفاة مزارع وإصابة نجله.

وعقب الانتقال الفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها العميد رئيس مباحث المديرية، بوقوع حادث تصادم ووجود متوفى ومصاب بناحية البورايك دائرة لمركز المنشاه بين دراجة نارية "قيادة المدعو محمود س ا ع - 30 سنة مزارع ومقيم بناحية الهماص دائرة المركز وبين تروسيكل" قيادة المدعو محمد ر ا م 32 سنة سائق ومقيم دائرة المركز.

وقع الحادث بسبب خروج مفاجئ للدراجة النارية من أحد الطرق الفرعية واصطدامه بالتروسيكل من الجانب الأيسر نتج عن الحادث وفاة قائد الدراجة النارية متأثراً بإصابته "كسور وجرح متفرقة بالجسم" وإصابة نجله "مستقل الدراجة النارية" الطفل / يوسف م س 5 سنة ومقيم بذات الناحية "جرح بالجبهة" تم نقلهما لمستشفى سوهاج الجامعي.

وبسؤال قائد التروسيكل ونجل عمومة المتوفي المدعو محمد ع ا م 60 سنة مزارع ومقيم بذات الناحية أفادا بمضمون ما تقدم ونفيا الشبهة الجنائية، تم تحرير محضر بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق في الواقعة.