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مصرع طفل سقط من الطابق الخامس بمنزله أثناء اللهو فى شبين القناطر

الثلاثاء، 26 سبتمبر 2023 10:26 ص
مصرع طفل سقط من الطابق الخامس بمنزله أثناء اللهو فى شبين القناطر اسعاف
القليوبية إبراهيم سالم

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لقى طفل مصرعه إثر سقوطه من الطابق الخامس أثناء اللهو بدائرة مركز شرطة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، ووافته المنية عقب وصوله المستشفى، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة بمشرحة مستشفى شبين القناطر العام وتحرر المحضر اللازم وصرحت الجهات المختصة بدفن الجثة وطلبت تحريات المباحث وسؤال أهليته.

 

تلقى العميد محمد حرب مأمور مركز شرطة شبين القناطر يفيد ورود بلاغ بسقوط طفل من الطابق الخامس بدائرة المركز.

 

جرى إخطار اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، وانتقل المقدم أمير الكومى رئيس مباحث المركز، وتبين أن الجثة لطفل يدعى "ش ا ش"، 5 سنوات، سقط من الطابق الخامس من سطح منزله أثناء اللهو وتوفى.

 

وتم نقل الجثة إلى المستشفى وتحرر المحضر اللازم وقررت الجهات المختصة التصريح بدفنه بعد سؤال أهليته وورود تحريات مباحث مركز شرطة شبين القناطر حول الواقعة.


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