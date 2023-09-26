اليوم السابع
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مصرع شخص وإصابة 12 آخرين فى انقلاب سيارة ربع نقل بطريق السويس الصحراوى

الثلاثاء، 26 سبتمبر 2023 11:01 ص
مصرع شخص وإصابة 12 آخرين فى انقلاب سيارة ربع نقل بطريق السويس الصحراوى حادث_أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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لقى شخص مصرعه وأصيب 11 عاملا آخرين بسبب حادث انقلاب سيارة ربع نقل أعلى طريق السويس الصحراوى ونقلوا إلى المستشفى، وحرر محضر بالواقعة.
 
وتلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا بوقوع حادث مرورى أعلى الطريق الصحراوى، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى موقع الحادث والخدمات المرورية وبصحبتهم ونش مرورى للعمل على رفع حطام الحادث، وبصحبتهم سيارات إسعاف وتبين من خلال الفحص اختلال عجلة القيادة من السائق مما أدى إلى انقلاب السيارة أعلى الطريق ونتج عنها وفاة شخص وإصابة 11 آخرين ونقلوا جميعهم إلى المستشفى.

وتعاقب مواد القانون على مرتكب الحوادث المرورية بالحبس حيث تنص المادة 238 من القانون المصرى على أنه من تسبب خطأ فى موت شخص آخر بأن كان ذلك ناشئا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تجاوز 200 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتابعت المادة: بأن تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنين وغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجانى إخلالًا جسيما بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الذى نجم عنه الحادث أو نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 7 سنين إذا نشا عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة فى الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 10 سنين.


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