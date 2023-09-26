مشهد بديع.. القمر يقترن بزحل غدا ويشاهدان متجاورين بالعين المجردة

كتب محمود راغب

تشهد الكرة الأرضية غدا الأربعاء، اقتران القمر مع كوكب زحل "لؤلؤة المجموعة الشمسية" فى مشهد بديع يرى بسماء مصر ويشاهد بسهولة بالعين المجردة.

وكشف الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، أن القمر سيكون قرب كوكب زحل فى هذا اليوم، حيث نراهما متجاوران بالسماء عند دخول الليل ، ويظلا بالسماء حتى بداية غروب المشهد في الـ 4:00 صباحا تقريبا.

وأكد الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، أن زمن حدوث الظواهر الفلكية التى سيتم الإشارة لها فى السطور التالية يتوافق مع سماء القاهرة ، موضحا أن أفضل الأماكن لمشاهدة الظواهر الفلكية عموما يكون في السواحل والحقول والصحاري والبراري والجبال.

وأكد أستاذ الفلك بالمعهد القومى للبحوث الفلكية فى تصريحات لها ، أنه ليس هناك علاقة بين حركة الاجرام السماوية ومصير الإنسان على الأرض فهذا ليس من الفلك في شيء بل من التنجيم، و والتنجيم من الأمور الزائفة المتعلقة بالعرافة والغيبيات مثل قراءة الكف والفنجان وضرب الودع وفتح الكوتشينة وخلافه .. فلو كان التنجيم علما لكنا نحن الفلكيين أولى الناس بدراسته .

وأشار إلى أنه ليس هناك علاقة بين اصطفاف الكواكب في السماء وحدوث الزلازل على الأرض ، فلو كان ذلك صحيحا لتم اكتشافه من قبل الفلكيين منذ مئات السنين ، مؤكدا أن الظواهر الفلكية مشاهدتها ممتعة ويحبها الهواة لمتابعتها وتصويرها بشرط صفاء الجو وخلو السماء من السحب والغبار وبخار الماء .

وأضاف أن الظواهر الليلية ليس لها أي أضرار على صحة الإنسان أو نشاطه اليومي على الأرض ، أما الظواهر النهارية المتعلقة بالشمس فقد تكون خطيرة على عين الإنسان لأن النظر إلي الشمس بالعين المجردة عموما يضر العين كثيرا.