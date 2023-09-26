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مشاركة فى مسيرة أوائل الطلاب تخرج باكية لتقديم التحية للرئيس السيسي.. صور

الثلاثاء، 26 سبتمبر 2023 07:54 م
مشاركة فى مسيرة أوائل الطلاب تخرج باكية لتقديم التحية للرئيس السيسي.. صور الرئيس عبد الفتاح السيسي
كتب محمد عبد العظيم - محمد عبد المجيد - محمد صبحى

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خرجت أحد الطالبات الخريجات من مسيرة الأوائل لتقديم التحية إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى وهى تبكى.

وشهد حفل تكريم أوائل خريجى الجامعات المصرية، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، مسيرة للأوائل وذلك فى أولى فقرات حفل تخرجهم.

 

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، طالب الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ببحث مضاعفة قيمة الجوائز للأبطال الرياضيين، قائلا: "عاوز دعم للأبطال الرياضيين.. فكر وادرس ونزود المستويات المعنية ويتم مضاعفتها للأبطال وشباب مصر.. وقولى الرقم كام؟".

 

فيما أكد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، أن الحد الأقصى للبطل الأولمبى يحصل على معاش مدى الحياة ومكافأة 2 مليون، وهناك تدرج فى بطولات العالم تبدأ من 500 ألف جنيه.. والبطولات الأفريقية من 200 – 300 ألف جنيه.. ومتوسط الجوائز للألعاب الفردية ليس قليلا.. وكرة القدم لها نظام احترافي".


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