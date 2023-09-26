اليوم السابع
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مساجد البحيرة تحتفل بالمولد النبوي الشريف بقراءة القرآن والتواشيح.. صور

الثلاثاء، 26 سبتمبر 2023 09:27 م
مساجد البحيرة تحتفل بالمولد النبوي الشريف بقراءة القرآن والتواشيح.. صور مساجد البحيرة تحتفل بالمولد النبوي الشريف
البحيرة - ناصر جودة

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احتفلت مديرية الأوقاف بالبحيرة، مساء اليوم بالمولد النبوى الشريف، داخل عدد من المساجد بالمدن والمراكز المختلفة، وسط أجواء روحانية.
 
وتضمن برنامج الاحتفالات الذى تم تنفيذه بعد صلاة العشاء قراءة القرآن وإلقاء الخطب الدينية فى مدح الرسول صلى الله عليه وسلم ، إضافة إلى إلقاء التواشيح والأناشيد الإسلامية.
 
 ويأتى هذه الاحتفالات فى إطار جهود وزارة الأوقاف الدعوية واحتفالًا بميلاد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم داخل 300 مسجد  بمحافظات الجمهورية   .
 
وأعلنت وزارة الأوقاف، أن المشاركة مفتوحة بكافة المساجد مستوى الجمهورية للاحتفال بالمولد النبوى الشريف .
 
مساجد البحيرة تحتفل بالمولد النبوي الشريف (1)
مساجد البحيرة تحتفل بالمولد النبوي الشريف
 
 


مساجد البحيرة تحتفل بالمولد النبوي الشريف (2)

مساجد البحيرة تحتفل بالمولد النبوي الشريف (3)
مساجد البحيرة تحتفل بالمولد النبوي الشريف

مساجد البحيرة تحتفل بالمولد النبوي الشريف (4)
مساجد البحيرة تحتفل بالمولد النبوي الشريف

مساجد البحيرة تحتفل بالمولد النبوي الشريف (5)
مساجد البحيرة تحتفل بالمولد النبوي الشريف 
 
مساجد البحيرة تحتفل بالمولد النبوي الشريف (6)
مساجد البحيرة تحتفل بالمولد النبوي الشريف

مساجد البحيرة تحتفل بالمولد النبوي الشريف (7)
مساجد البحيرة تحتفل بالمولد النبوي الشريف
 
 

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