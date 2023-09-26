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محافظ بورسعيد يفتتح معرض تعليم بورسعيد الخيري "أهلا مدرستي" لخدمة 1000 طالب

الثلاثاء، 26 سبتمبر 2023 12:41 ص
محافظ بورسعيد يفتتح معرض تعليم بورسعيد الخيري "أهلا مدرستي" لخدمة 1000 طالب محافظ بورسعيد يفتتح معرض تعليم بورسعيد الخيري
بورسعيد - محمد عزام

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افتتح اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، مساء أمس الاثنين، معرض مديرية التربية والتعليم الخيري تحت شعار " أهلا مدرستي" بحضور الدكتورة هالة عبد السلام وكيل أول وزارة التربية والتعليم وقيادات التعليم، وسمر موافي رئيس حي الضواحي، وذلك بساحة ديوان المديرية.
 
وأكد محافظ بورسعيد، أن المعرض يأتي تخفيفا عن كاهل المواطنين ليخدم 1000 طالب وطالبة من مختلف المراحل التعليمية مع قرب بدء العام الدراسي الجديد، مشيدا بتفعيل الدور المجتمعي لمديرية التربية والتعليم ببورسعيد.
 
ولفت إلى أن هذا المعرض ينبثق من توجيهات القيادة السياسية وحرصها على النهوض بالأسر الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقا وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية المناسبة لرفع المعاناة عن كاهلهم وتوفير احتياجاتهم من خلال تقديم الرعاية الاجتماعية لهم.
 
ومن جانبها أوضحت الدكتورة هالة عبد السلام أن المعرض يشمل الزي المدرسي والأحذية والشنطة المدرسية لافتة إلى توزيع منتجات المعرض على الطلاب رقيقي الحال بالمجان بعد أن تمت دراسة أوضاعهم جيدا بالتعاون مع توجيه عام التربية الاجتماعية ومكاتبها بالمدارس.
 
افتتاح المعرض_1
افتتاح المعرض_1

السلع بالمعرض
السلع بالمعرض

المحافظ واطفال المنطقه
المحافظ واطفال المنطقه

المحافظ يفتتح المعرض
المحافظ يفتتح المعرض

بعض المنتجات
بعض المنتجات

منتجات المعرض
منتجات المعرض

منتجات معرض التربية والتعليم
منتجات معرض التربية والتعليم
 
 
 

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