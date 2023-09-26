محافظ القاهرة يفتتح ميدان المطرية بعد تطويره بتكلفة 3 ملايين جنيه.. صور

كتب سيد الخلفاوى

افتتح اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أعمال تطوير وتجميل ميدان المطرية الذى نفذته شركة الصرف الصحى بتكلفة بلغت 3 ملايين جنيه.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن أعمال تجميل الميدان جاءت بعد الإنتهاء من مشروع تحسين ورفع كفاءة الصرف الصحى بمناطق الحلمية والمطرية وترعة الجبل وبعض مناطق مصر الجديدة وشارع السواح وعمر المختار وترعة الإسماعيلية بتكلفة بلغت 350 مليون جنيه.

وتضمن مشروع الصرف الصحى الذى قامت بتنفيذه شركة الصرف الصحى تنفيذ خطوط صرف صحى بشارع ابن الحكم بدءًا من حديقة 6 أكتوبر بحسر السويس مرورًا بميدان الحلمية وميدان المطرية وصولًا إلى ميدان عمر المختار بطول 3 كم ، كما تضمن عمل خطوط فرعية بشارع ترعة الجبل من جهة الزيتون والمطرية، بالإضافة إلى عمل خط صرف صحى بشارع محطة الزيتون.

وشمل تطوير الميدان انشاء حديقة تتوسطها مسلة فرعونية تحيطها الأشجار.

شهد الافتتاح الدكتور إبراهيم صابر نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، والمهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، والمهندس عادل حسن رئيس شركة الصرف الصحى، واللواء خالد شحاته رئيس حى المطرية، وعدد من قيادات المحافظة وشركة الصرف الصحي.