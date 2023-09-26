محافظ القاهرة يتفقد قافلة جامعة عين شمس التنموية الشاملة بحى أهالينا

تفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة ، القافلة التنموية الشاملة بحى أهالينا (1)، والتى تنظمها جامعة عين شمس، تحت رعاية المحافظ والدكتورة غادة فاروق القائم بأعمال رئيس جامعة عين شمس.

وتضم القافلة عدد من الأنشطة المتنوعة بتنسيق الدكتورة جيهان رجب مستشار نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة هالة سويد وكيل كلية الطب لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وإشراف عام اللواء حسام الشربيني أمين عام الجامعة المساعد لشؤون المجتمع وتنمية البيئة.

ويشارك فى القافلة كليات الطب وطب الأسنان والصيدلة والتمريض والإعلام ومركز تعليم الكبار بالجامعة وتشمل القافلة عيادات متنوعة منها "عيادة باطنة - عيادة نساء - عيادة أطفال - عيادة أنف وأذن - عيادة عظام - عيادة أسنان عيادة جلدية - عيادة رمد - عيادة جراحة - عيادة الكشف المبكر عن أورام الثدى قياس الضغط والسكر وتوعية عن مرض السكر والضغط، بالإضافة إلى صيدلية لصرف الأدوية مجانا تحت إشراف كلية الصيدلة".

كما تتضمن فعاليات القافلة عدد من الندوات التوعية، وهى "زيادة الوعى المجتمعى عن الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة و فحص الثدى والتوعية عن الفحص الذاتي وزيادة الوعى عن مخاطر الإدمان وتأثيره على الفرد الأسرة والمجتمع و ندوات توعية الأمهات عن وقاية أطفالهن من الحوادث الشائعة والتعامل عند حدوثها وعمل الإسعافات الأولية اللازمة و الرضاعة الطبيعية وأهميتها والتغذية السليمة"، ويقدمها أساتذة متخصصين من كلية التمريض، والشائعات "تعريفها وأنواعها وخطورتها وكيفية مواجهتها"، وندوات توعية بعنوان "بلدي أمانة" لرفع الوعى بالتحديات التى يواجهها المجتمع فى ظل الأزمات العالمية و توعية عن "مناهضة العنف ضد المرأة" و أسرة بلا عنف يقدمها المجلس القومى للمرأة فرع القاهرة.

كما يقام من خلال القافلة امتحانات فورية للراغبين فى التحرر من الأمية تحت إشراف الهيئة العامة لتعليم لتعليم الكبار بالتعاون مع مركز تعليم الكبار بالجامعة.

وتتضمن القافلة أنشطة خاصة للأطفال، منها "عرض مسرح عرائس - ورش تصنيع عرائس - ورشة فنون تشكيلية ورشة رسم مع الأطفال لعمل جدارية بألوان الأكريليك - ورشة عمل عروسة المولد - رسم على الوجوه" تنفيذ الإدارة العامة لثقافة الطفل المشروع الثقافى للمناطق الجديدة الآمنة - الهيئة العامة لقصور الثقافة.

فضلا عن محور محو الأمية وتعليم الكبار والذي يتضمن امتحانات فورية للمتحررين من الأمية تحت إشراف الهيئة العامة لتعليم الكبار ومركز تعليم الكبار بجامعة عين شمس، كما تتضمن فعاليات القافلة توزيع شنط وأدوات مدرسية على ٢٠٠ من الأطفال الأيتام.