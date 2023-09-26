محافظ أسوان يتفقد مشروع ممشى أهل مصر بكورنيش النيل الجديد

أسوان- صلاح المسن

تفقد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان ، اليوم، مشروع ممشى أهل مصر بكورنيش النيل الجديد بطول 9 كيلو مترات، وذلك فى إطار الرؤية الطموحة لجذب المزيد من الفرص الاستثمارية تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وأثناء تفقده للكورنيش برفقه نواب رئيس مركز ومدينة أسوان، وجه اللواء أشرف عطية بالتنسيق بين كافة الجهات لعمل الرفع المساحى لبعض المساحات الغير مستغلة بالكورنيش بدءاً من المسجد الجامع ووصولاً إلى كوبرى أسوان الملجم لإستكمال المشروع القومى " أهل مصر "، مع القيام بوضع رؤية متكاملة بشكل علمى ومدروس لإستثمار هذه المساحات فى إقامة مشروعات استثمارية وترفيهية بشكل جمالى وحضارى، وتنفيذ أعمال التكاسى بالجانب الشرقى، وبالجانب الغربى المواجه له للحفاظ على المنطقة من أعمال النحر، وكذا زيادة أعداد المراسى السياحية لاستيعاب حركة الفنادق العائمة العاملة بين أسوان والأقصر.

ووجه محافظ أسوان باستثمار المساحة الواقعة أسفل كوبرى أسوان الملجم فى إقامة موقف للأتوبيسات والسيارات السياحية، على أن يتم تنفيذه بشكل راق، مع توسعة المنطقة المحيطة وتحويلها لواجهة حضارية تليق بعاصمة الشباب والاقتصاد والثقافة الإفريقية، ولتتكامل بذلك البانوراما الجمالية وفقاً للهوية البصرية التى تم ويتم تنفيذها ضمن منظومة التطوير والتجميل الجارية.

وقال اللواء أشرف عطية، إننا نعمل دائماً بفكر مبتكر لتحقيق الإستغلال الأمثل للمزايا والمقومات السياحية العديدة التى تذخر بها عروس المشاتى وجوهرة النيل الساحرة، لاسيما فى ظل ترشيح أسوان لتكون عاصمة للسياحة العربية لعام 2024 لجذب المزيد من الحركة السياحية الوافدة خلال الفترة المقبلة.