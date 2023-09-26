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مجلس الدولة يعقد جمعية عمومية للمحاكم الإدارية والتأديبية لتوزيع الاختصاصات

الثلاثاء، 26 سبتمبر 2023 01:01 م
مجلس الدولة يعقد جمعية عمومية للمحاكم الإدارية والتأديبية لتوزيع الاختصاصات مجلس الدولة - أرشيفية
كتب أحمد عبد الهادي

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تنعقد اليوم الثلاثاء الجمعية العمومية للمحاكم الإدارية والتأديبية بمقر مجلس الدولة بالدقي بقصر الأميرة فوقية، وتعتبر الحركة الداخلية المكملة للحركة القضائية العامة الصادرة منذ أيام، وذلك للانعقاد ولتوزيع الاختصاصات الداخلية للقضاة وتسكينهم داخل الدوائر المختلفة.
 
وتنعقد الجمعية العمومية للمحاكم الإدارية والتأديبية لتوزيع العمل بين القضاة في العام القضائي الجديد، وهي بمثابة الحركة الداخلية للحركة القضائية العامة، وهي تسكين كل عضو بمكانه في الدوائر المختلفة بالمحاكم الإدارية والتأديبية.
 
وكان اعتمد المجلس الخاص أعلى سلطة إدارية بمجلس الدولة برئاسة المستشار عادل فهيم عزب رئيس مجلس الدولة الحركة القضائية العامة للعام القضائي الجديد، 2023/2024، بناء على القانون رقم 600 لسنة 2023، وبعد الاطلاع على قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972، وعلى اللائحة الداخلية لمجلس الدولة، وتم إصدار الحركة وتوزيع أماكن القضاة بالدوائر المختلفة علي مستوى جميع المحاكم.
 

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