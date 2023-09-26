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مجلس الدولة يعتمد رسميا الحركة القضائية لأعضاء المحاكم التأديبية.. بالأسماء

الثلاثاء، 26 سبتمبر 2023 10:53 م
مجلس الدولة يعتمد رسميا الحركة القضائية لأعضاء المحاكم التأديبية.. بالأسماء مجلس الدولة - أرشيفية
كتب - أحمد عبد الهادى

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اعتمدت الجمعية العمومية لقضاة المحاكم التأديبية بمجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، الحركة القضائية لأعضاء المحكمة خلال العام القضائي 2023-2024.
 
وتضمنت الحركة توزيع القضاة على دوائر المحاكم علي مستوي محاكم مجلس الدولة .
 
 

واليكم نص الحركة:

 
وتعد المحكمة التأديبية العليا، إحدى محاكم مجلس الدولة وفقًا للمادة 3 من القانون 47 لسنة 1972 الخاص بمجلس الدولة، ومن اسم المحكمة يتضح أنها تختص بنظر الدعاوى الخاصة بتأديب الموظفين العموميين العاملين بالجهات الإدارية للدولة، ووحدات الحكم المحلى، والعاملين بالهيئات والمؤسسات العامة، أعضاء مجالس الإدارة المشكلة طبقاً للقانون، والعاملون بالجمعيات والهيئات التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية.
 
وتنص المادة 15 من القانون 47 لسنة 1972 على "تختص المحاكم التأديبية بنظر الدعاوى التأديبية عن المخالفات المالية والإدارية التى تقع من :
 
1.  العاملين المدنيين بالجهاز الإدارى للدولة فى وزارات الحكومة ومصالحها ووحدات الحكم المحلى والعاملين بالهيئة العامة والمؤسسات العامة وما يتبعها من وحدات وبالشركات التى تضمن لها الحكومة حدا أدنى من الأرباح .
 
2.  أعضاء مجالس إدارة التشكيلات النقابية المشكلة طبقًا لقانون العمل وأعضاء مجالس الإدارة المنتخبين طبقاً لأحكام القانون رقم 141 لسنة 1983، المشار إليه.
 
3.  العاملين بالجمعيات والهيئات الخاصة التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية ممن تجاوز مرتباتهم 15 جنيهاً شهرياً.
 
4.  تختص المحكمة التأديبية العليا بنظر الطعون الخاصة بأحكام المحكمة التأديبية المنصوص عليها فى البندين تاسعا وثالث عشر من المادة العاشرة.
 
كما تختص المحكمة التأديبية بنظر الطعون فى قرارات السلطة التأديبية وكافة المسائل المتفرعة عن التأديب وهى:
 
1 - طلبات وقف الأشخاص المشــار إليهـم فى المادة 15 من القانون رقم 47 لسنة 1972.
 
2 - طلبات مد وقف هؤلاء الأشخاص عن العمل.
 
3- طلبات صرف المرتب كله أو بعضه أثناء مدة الوقف عن العمل. 
 
 
 

مجلس الدولة

المحكمة التاديبية

التاديبية العليا

الحركة القضائية



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