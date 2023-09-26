اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 26 سبتمبر 2023 02:19 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية اقتصاد وبورصة

ماجد عبد العظيم: بدء الإصلاح الاقتصادى مبكرا ساهم فى قوة الاقتصاد المصرى

الثلاثاء، 26 سبتمبر 2023 01:49 م
ماجد عبد العظيم: بدء الإصلاح الاقتصادى مبكرا ساهم فى قوة الاقتصاد المصرى مداخلة ماجد عبد العظيم الخبير الاقتصادي
بسمة محمد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال ماجد عبد العظيم، الخبير الاقتصادى، إن بداية برنامج الإصلاح الاقتصادى كانت فى نوفمبر2016، فى إعداد حزمة كبيرة من الإصلاحات الاقتصادية، وترسيخا لمبدأ العدالة الاجتماعية، وتحسين جودة حياة المواطنين، ثم ضمان حياة كريمة للمصريين من خلال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وتحقيق التنمية المستدامة.

 

وتابع خلال مداخلة هاتفية بتغطية إخبارية مذاعة على قناة إكسترا نيوز أن بدء الإصلاح الاقتصادى مبكرا، ساهم فى قوة الاقتصاد المصرى، وفى ظل التحديات والتداعيات الاقتصادية التى تواجه العالم، وبالنظر فى الدول المحيطة لدول اقتصادها قوى ولكن تأثرت بهذه الازمات المتتالية، وكل الحزم والقرارات التى اتخذت خلال هذه الفترة هى لتخفيف الأعباء عن المواطنين.

 

وأضاف أن الدور الاجتماعى التى تتخذه الدولة لتحسين جودة الحياة، وتوفير مساكن آمنة، وتوفير فرص العمل من خلال المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وتمكينهم اقتصاديا، يؤكد على السير والتقدم رغم ما يمر به العالم من أزمات اقتصادية.

 


الاصلاح الاقتصادي

الأزمات العالمية

الاقتصاد المصري

حياة كريمة



الموضوعات المتعلقة

المالية توضح تفاصيل برنامج المرحلة الثانية من الإصلاح الاقتصادي

السبت، 23 سبتمبر 2023 07:00 ص

وزير الخارجية يستعرض برنامج الإصلاح الاقتصادى مع كبرى الشركات الأمريكية

الثلاثاء، 19 سبتمبر 2023 03:20 م

سمير صبري: لولا الإصلاح الاقتصادي لما استطاعت الدولة توفير السلع الأساسية

الإثنين، 18 سبتمبر 2023 08:15 م

المواطن يستفيد من الإصلاح الاقتصادى.. دعم القطاع الصناعى ينعكس إيجابًيا على جذب الاستثمارات.. توفير 65 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة عبر تدشين استثمارات جديدة بـ55 مليار جنيه فى مختلف القطاعات الإنتاجية

الإثنين، 18 سبتمبر 2023 08:00 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة