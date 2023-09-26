ماجد عبد العظيم: بدء الإصلاح الاقتصادى مبكرا ساهم فى قوة الاقتصاد المصرى

قال ماجد عبد العظيم، الخبير الاقتصادى، إن بداية برنامج الإصلاح الاقتصادى كانت فى نوفمبر2016، فى إعداد حزمة كبيرة من الإصلاحات الاقتصادية، وترسيخا لمبدأ العدالة الاجتماعية، وتحسين جودة حياة المواطنين، ثم ضمان حياة كريمة للمصريين من خلال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وتحقيق التنمية المستدامة.

وتابع خلال مداخلة هاتفية بتغطية إخبارية مذاعة على قناة إكسترا نيوز أن بدء الإصلاح الاقتصادى مبكرا، ساهم فى قوة الاقتصاد المصرى، وفى ظل التحديات والتداعيات الاقتصادية التى تواجه العالم، وبالنظر فى الدول المحيطة لدول اقتصادها قوى ولكن تأثرت بهذه الازمات المتتالية، وكل الحزم والقرارات التى اتخذت خلال هذه الفترة هى لتخفيف الأعباء عن المواطنين.

وأضاف أن الدور الاجتماعى التى تتخذه الدولة لتحسين جودة الحياة، وتوفير مساكن آمنة، وتوفير فرص العمل من خلال المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وتمكينهم اقتصاديا، يؤكد على السير والتقدم رغم ما يمر به العالم من أزمات اقتصادية.