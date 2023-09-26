وذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب) أنه من المقرر أن يجمع الاجتماع الثلاثى لكبار المسؤولين نائب وزير الخارجية الكوري الجنوبي جونغ بيونغ-وون، النائب الأول لوزير الخارجية الياباني تاكيهيرو فوناكوشي، ومساعد وزير الخارجية الصيني نونج رونغ.

وعقد جونغ أمس الاثنين، محادثات ثنائية منفصلة مع نظيريه الياباني والصيني، كما التقى وزير خارجية كوريا الجنوبية بارك جين مع جونغ وفوناكوشي ونونغ في اليوم السابق له.

وطلب بارك من المسؤولين "العمل معا بشكل وثيق" و"التوصل إلى نتائج ملموسة من شأنها أن تأتي بفوائد يمكن أن تشعر بها شعوب الدول الثلاث"، وتم تعليق القمم الثلاثية بين الجيران الثلاثة - التي عقدت لأول مرة في ديسمبر 2008 - منذ عام 2019 بعد توتر العلاقات بين كوريا الجنوبية واليابان بسبب أحكام تعويضات العمل القسري وجائحة كورونا.

وباعتبارها الرئيس الحالي لآلية التعاون الثلاثي، تسعى كوريا الجنوبية إلى استضافة القمة خلال العام.