كل ما تريد معرفته عن مرسى اليخوت السياحية بالإسماعيلية.. صور

تواصل هيئة قناة السويس العمل ليلا ونهارا خلال الفترة الحالية لإنهاء أعمال أول مرسى لليخوت في الإسماعيلية، وذلك لجذب سياحة اليخوت لتكون الإسماعيلية متمثلة فى هيئة قناة السويس مكانا لتجمع اليخوت من حول العالم، حيث تعمل هيئة قناة السويس من أكثر من عام على إنشاء مرسى لليخوت في محافظة الإسماعيلية لاستقبال ورسو اليخوت السياحية خلال رحلاتها ومرورها في قناة السويس.

فى السطور التالية نرصد أهم المعلومات عن مرسى اليخوت:

1- يقع مرسي اليخوت في الإسماعيلية على بحيرة التمساح فى الإسماعيلية

2- يستهدف مرسي اليخوت استيعاب 100 يخت من اليخوت العابرة لقناة السويس.

3-تقدم هيئة قناة السويس حوافز لليخوت العابرة تتضمن تخفيض رسوم العبور بنسبة تصل إلى 50% بشرط توقفها في أحد الموانئ المصرية.

4 – يقع مرسي اليخوت بالقرب من وسط محافظة الإسماعيلية وشارع محمد على المؤدى للفنادق والنوادى ومعدية نمرة 5 - يشمل المرسي تقديم خدمات التزود بالوقود والمياه والكهرباء والإنترنت وخدمة الصيانة السريعة.

6- تعبر بعض اليخوت الصغيرة والوحدات العائمة مجاناً من قناة السويس لجذب اكبر عدد من الرحلات.

7-يستهدف مرسي اليخوت في الإسماعيلية تنشيط سياحة اليخوت في مصر لما تتميز به من اماكن سياحية عالمية.

8-تقدم الهيئة امكانية الحجز الاكترونياً عبر الموقع الرسمي الخاص بها، مع حاسبة آلية لتحديد رسوم العبور.

9- مرسى اليخوت سيؤدى إلى انتعاش السياحة الداخلية فى الإسماعيلية مع افتتاح متحف هيئة قناة السويس العالمى.

10- مرسى اليخوت قريب من القريه الأوليمبية لهيئة قناة السويس ومتحف آثار الإسماعيلية.