اليوم السابع
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وحصل على تأييد المواطنين أو تذكية النواب..

قانون الانتخابات الرئاسية: مرشح الرئاسة تطلق على من تم قبول أوراقه

الثلاثاء، 26 سبتمبر 2023 04:30 ص
قانون الانتخابات الرئاسية: مرشح الرئاسة تطلق على من تم قبول أوراقه الهيئة الوطنية للانتخابات
كتب إبراهيم قاسم

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وفقا لقانون الانتخابات الرئاسية، فإن المرشح على منصب رئيس الجمهورية لا يكون مرشحا بمجرد سحب أوراق الترشح، ولكن باكتمال تأييد المواطنين وعددها 25 ألف تأييد من 15 محافظة على الأقل، ألف من كل محافظة، أو تذكية 20 نائبا فى مجلس النواب، وإعلان الهيئة قبول أوراقه كمرشح، ولا يجوز إطلاق اسم مرشح على من لم تكتمل أوراقه.
 
ونص القانون على أن يشترط لقبول طلب الترشح لرئاسة الجمهورية:
1- أن يزكى المترشح عشرون عضوا على الأقل من أعضاء مجلس النواب
2- أن يؤيده ما لا يقل عن خمسة وعشرين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب فى خمس عشرة محافظة على الأقل، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها، وفى جميع الأحوال لا يجوز تزكية أو تأييد أكثر من مترشح. 
 
ومن المقرر أن تجرى الانتخابات الرئاسية فى 10 آلاف و85 لجنة فرعية على مستوى الجمهورية، والتى أجرت الهيئة معاينتها للتأكد من سلامتها الفنية والإنشائية بهدف التيسير على المواطنين الراغبين فى الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات والحفاظ عليهم.
ويشترط فيمن يترشح رئيس للجمهورية توفر الشروط الآتية:
1-أن يكون مصرى من أبوين مصريين
2-ألا يكون قد حمل أو أى من والديه أو زوجة جنسية دولة أخرى.
3-أن يكون حاصلا على مؤهل عال
4-أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية
5-ألا يكون قد حكم عليه فى جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ولو كان قد رد إليه اعتباره
6-أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها قانونا
7-ألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن أربعين سنة ميلادية
8-ألا يكون مصابا بمرض بدنى أو ذهنى يؤثر على أدائه لمهام رئيس الجمهورية

 


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