فى يوم الاحتفال بتفوق جامعات مصر.. طفرة وتقدم للجامعات بالتصنيفات العالمية

بالتزامن مع انطلاق فعاليات الاحتفال يوم تفوق جامعات مصر بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى والمنعقد فى جامعة قناة السويس، وبحضور المجلس الأعلى للجامعات، حظى قطاع التعليم العالى باهتمام كبير من القيادة السياسية، حيث شهد تحقيق إنجازات متلاحقة على مدار سنوات تتوالى بمختلف قطاعات وزارة التعليم العاليوالبحث العلمى، فى ظل الدعم غير المسبوق من القيادة السياسية فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى من 2014- 2023.

وحققت الجامعات المصرية تقدما بارزا فى التصنيفات العالمية، وتم إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالى والبحث العلمى فى مارس 2023، وتوقيع أربعة اتفاقيات تحالف بين المؤسسات التعليمية والإنتاجية، وارتفاع عدد الجامعات إلى 92 جامعة، وزيادة المستشفيات الجامعية 32 مستشفى، وتوقيع اتفاقية إنشاء مقر وكالة الفضاء الإفريقية، وتطوير منظومة الدارسين الوافدين، وفوز مصر ببطولة كأس العالم للاسكواش للجامعات 2022 وغيرها من بطولات مشرفة.

وترتكز الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالى على 3 محاور، هى: رؤية مصر 2030، والتحول لجامعات الجيل الرابع، وربط التعليم العالى بخطة التنمية الشاملة للدولة.

كما تمت زيادة الجامعات المصرية بالتصنيفات العالمية، وذلك فى إطار اهتمام الدولة والوزارة بتحسين ترتيب الجامعات المصرية فى أنظمة تصنيف الجامعات العالمية المختلفة، ضمن بنود الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالى والبحث العلمي: ارتفع عدد الجامعات المصرية المدرجة فى تصنيف التايمز البريطانى من (3) جامعات عام 2016 إلى (23) جامعة عام 2022، كما زاد عدد الجامعات المصرية المدرجة بتصنيف التايمز لتأثير الجامعات وفقًا لتحقيقها أهداف التنمية المُستدامة من (16) جامعة عام 2019 إلى (37) جامعة عام 2023، بالإضافة إلى ظهور أربع جامعات مصرية فى التصنيف لأول مرة خلال العام 2023.

وزاد عدد الجامعات المدرجة فى تصنيف QS البريطانى من (5) جامعات عام 2018 إلى (15) جامعة عام 2024 بزيادة جامعة عن عام 2023، ولا تزال مصر الأعلى تمثيلًا بين الدول الإفريقية فى هذا التصنيف، حيث حافظت مصر على مكانتها الرائدة إفريقيًا بأعلى تمثيل فى إفريقيا بـ 14 جامعة من بين 32 جامعة إفريقية جرى تصنيفها خلال عام 2023.

- كما تم إدراج 13 جامعة مصرية فى تصنيف QS للتخصصات العلمية لعام 2023، وشهد هذا التصنيف ظهور الجامعات المصرية فى 33 تخصصًا من بين 54 تخصص فرعى، وإدراج (31) جامعة مصرية فى تصنيف QS للجامعات العربية خلال عام 2022.

وشهد عام 2022 إدراج (17) جامعة مصرية مقارنة بـ (16) جامعة عام 2021 فى تصنيف US News الأمريكي.

و فى عام 2022، تم إدراج (42) جامعة مصرية فى تصنيف SCImago الإسبانى مقارنة بـ (35) جامعة عام 2021.

وولأول مرة، تم إدراج (4) مراكز بحثية مصرية ضمن المراكز العشرة الأولى على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فى مؤشر سيماجو العالمى (SCImago).

كما أظهر تصنيف (ليدن ) الهولندى لعام 2023، إدراج 13 جامعة مصرية من إجمالى 1411 فى التصنيف لهذا العام.

وتصدرت جامعة القاهرة قائمة الجامعات المصرية والإفريقية المدرجة فى التصنيف حيث جاءت فى المرتبة (279)عالميا، وتلتها جامعة عين شمس بالمركز الثانى محليا والمرتبة (537) عالميا، فى حين حصلت جامعة المنصورة على المركز الثالث محليا والمرتبة (572) عالميا، يليها جامعة الإسكندرية بالمركز الرابع محليا والمرتبة (617) عالميا، يليها جامعة الزقازيق بالمرتبة الخامسة محليًا والمركز (637) عالميا.

كما حصلت جامعة أسيوط على المرتبة (832) عالميا، يليها جامعة طنطا بالمرتبة (907) عالميًا، ثم جاءت جامعة الأزهر فى الترتيب (925) عالميا، يليها جامعة المنوفية بالترتيب (1062) عالميا، ثم جامعة بنى سويف بالترتيب (1145) عالميا، يليها جامعة بنها بالترتيب (1232) عالميا، ثم جامعة المنيا بالترتيب (1311) عالميا، وجاءت جامعة كفر الشيخ بالمرتبة (1380) عالميا.