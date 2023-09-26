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طقس الخليج.. أمطار فى السعودية وحار بالكويت وصحو فى الإمارات

الثلاثاء، 26 سبتمبر 2023 07:30 ص
طقس الخليج.. أمطار فى السعودية وحار بالكويت وصحو فى الإمارات طقس الخليج
أحمد علوى

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حرصا على تقديم الخدمات المتكاملة للقراء الكرام، يقدم اليوم السابع خدمة نشر أحوال الطقس في دول الخليج، من خلال النشرات الجوية لكل دولة فى السطور التالية.
 

السعودية:

قال المركز الوطنى للارصاد الجوية السعودية، أن يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية متوسطة الى غزيرة تؤدي الى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد و رياح نشطة مثيرة للاتربة والغبار على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة تمتد الى مرتفعات منطقة المدينة المنورة.
 

الكويت:

حار و رطب خاصة على المناطق الساحلية والرياح جنوبية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 12 - 40 كم/ساعة و تظهر بعض السحب العالية.
 

الإمارات:

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية فى الإمارت أن يكون الطقس صحوا إلى غائم جزئيا أحياناً، رطبا ليلاً على بعض المناطق الداخلية والساحلية الغربية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً نهاراً مثيرة للغبار.

 


طقس الخليج

طقس السعودية

درجات الحرارة فى الخليج



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