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ضبط هيروين وأقراص مخدرة في حملات أمنية بأسوان ودمياط

الثلاثاء، 26 سبتمبر 2023 12:02 م
ضبط هيروين وأقراص مخدرة في حملات أمنية بأسوان ودمياط رجال الشرطة- أرشيفية
محمود عبد الراضى - أحمد إسماعيل

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شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريتى أمن (أسوان- دمياط) حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة، حيث أسفرت جهودها عن ضبط 10 قضايا مخدرات "إتجار" وأسلحة نارية.. ضُبط خلالهم 8,500 كيلو جرام من مخدر الحشيش – 6 كيلو جرام من مخدر البانجو - كمية من مخدرى "الهيروين، الشابو، بحوزة 6 متهمين "لـ 4 منهم معلومات جنائية".. وكذا (2 طبنجة – 2 فرد محلى- عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة، بحوزة 4 متهمين وتنفيذ 836 حكمًا قضائيًا متنوعًا.
 
وأسفرت الجهود عن ضبط 4 قضايا مخدرات "إتجار" وأسلحة نارية، ضُبط خلالهم 8 كيلو جرامات من مخدر الحشيش – 12 كيلو جرام من مخدر البانجو – 3,500 كمية من مخدر الهيدرو- كمية من مخدر الهيروين – عدد من الأقراص المخدرة) وكذا (فرد محلى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة 5 متهمين "لـ 3 منهم معلومات جنائية".
 
 

هيروين

اجهزة الامن

اخبار الحوادث

الامن العام



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