ضبط هيروين وأقراص مخدرة في حملات أمنية بأسوان ودمياط

محمود عبد الراضى - أحمد إسماعيل

شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريتى أمن (أسوان- دمياط) حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة، حيث أسفرت جهودها عن ضبط 10 قضايا مخدرات "إتجار" وأسلحة نارية.. ضُبط خلالهم 8,500 كيلو جرام من مخدر الحشيش – 6 كيلو جرام من مخدر البانجو - كمية من مخدرى "الهيروين، الشابو، بحوزة 6 متهمين "لـ 4 منهم معلومات جنائية".. وكذا (2 طبنجة – 2 فرد محلى- عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة، بحوزة 4 متهمين وتنفيذ 836 حكمًا قضائيًا متنوعًا.

وأسفرت الجهود عن ضبط 4 قضايا مخدرات "إتجار" وأسلحة نارية، ضُبط خلالهم 8 كيلو جرامات من مخدر الحشيش – 12 كيلو جرام من مخدر البانجو – 3,500 كمية من مخدر الهيدرو- كمية من مخدر الهيروين – عدد من الأقراص المخدرة) وكذا (فرد محلى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة 5 متهمين "لـ 3 منهم معلومات جنائية".