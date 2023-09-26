اليوم السابع
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الثلاثاء، 26 سبتمبر 2023 06:04 م
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ضبط مسجل خطر هارب من تنفيذ "مؤبد" لإتجاره فى المخدرات بالقليوبية

الثلاثاء، 26 سبتمبر 2023 04:55 م
ضبط مسجل خطر هارب من تنفيذ "مؤبد" لإتجاره فى المخدرات بالقليوبية حملة أمنية - أرشيفية
القليوبية - إبراهيم سالم

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تمكنت الأجهزة بمديرية امن القليوبية، من ضبط عاطل، مسجل خطر، سبق اتهامه بقضيتين، وصادر بحقه حكم بالسجن المؤبد، حال ممارسته نشاطا إجراميا بالإتجار بالمواد المخدرة "الحشيش"، وحيازة سلاح ناري وذخائر، بدائرة مركز شرطة الخانكة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بحبس المتهم، والتحفظ على السلاح والذخائر، وإرسال عينة من المخدر المضبوط للمعمل الجنائي لفحصها.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة الخانكة، يفيد ورود معلومات لضباط مباحث المركز، بقيام عاطل بممارسة نشاطا إجراميا بالإتجار بالمواد المخدرة وحيازة سلاح ناري وذخائر بدائرة المركز.

على الفور جرى استصدار إذن النيابة العامة، وإعداد الأكمنة اللازمة، وتمكن ضباط المباحث من ضبط "انس ك ش"، 29 سنة، عاطل، مسجل خطر، سبق اتهامه بقضيتين، وصادر ضده حكم بالسجن المؤبد، لإتجاره بالمخدرات بالقاهرة، وبحوزته سلاح ناري "فرد خرطوش" وذخائر تستخدم على نفس السلاح، وكمية من المواد المخدرة "حشيش"، وهاتف محمول ومبلغ مالي.

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والسلاح الناري والذخائر للدفاع عن تجارته الغير مشروعة، والمبلغ المالي حصيلة تجارته الغير مشروعة، والهاتف المحمول للتواصل مع عملاءه، وتحرر محضر بالواقعة، وتلوت النيابة التحقيق.

 


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