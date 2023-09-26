ضبط حشيش وأسلحة في حملات أمنية بكفر الشيخ

وأسفرت الجهود عن ضبط (عامل ، له معلومات جنائية ، مقيم بدائرة قسم شرطة دسوق) وبحوزته (كمية لمخدرى الحشيش والهيروين – سلاح أبيض)، وضبط (عامل ، له معلومات جنائية ، مقيم بدائرة مركز شرطة مطوبس) وبحوزته (كمية لمخدر الحشيش – فرد محلى) بمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للمضبوطات بقصد الاتجار والسلاح النارى والأسلحة البيضاء لحماية نشاطهم الإجرامى .

حدد القانون عددا من العقوبات، التى يجب اتخاذها في حالة حيازة أسلحة بدون ترخيص، ويوضح اليوم السابع في السطور التالية العقوبة القانونية لحيازة سلاح بدون ترخيص أو انتهاء رخصته.

"وضع قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 المعدل وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1610 لسنة 2015 عقوبات كبيرة بشأن حيازة في مصر بدون ترخيص أو حتى منتهية الترخيص ولم تجدد، حيث أباح القانون البدء في إجراءات تجديد ترخيص السلاح قبل انتهاء الرخصة بثلاثة أشهر، ومن ثم فلا مجال لحيازة السلاح بعد انتهاء رخصته، فقد أوجب القانون تسليمه لقسم الشرطة إذا انتهت مدته أو رفض طلب تجديد الترخيص".

"عاقب القانون بالحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة لا تقل عن 50 جنيهاً ولا تزيد على 500 جنيه لحيازة الأسلحة البيضاء، كما يعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز 5 آلاف جنيه لحيازة الأسلحة النارية غير المششخنة أو ذات الماسورة المصقولة من الداخل".