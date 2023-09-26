ضبط المتهمين بالاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى

كتب محمود عبد الراضى - سليم على

نجحت أجهزة الأمن في ضبط شخصين بالمنيا لقيامهما بالنصب والاحتيال على المواطنين والإستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم للحصول على أموالهم فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بعملاء البنوك.

أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (حاصلان على دبلوم - مقيمان بدائرة مركز شرطة العدوة بالمنيا) بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم عقب إيهامهم بكونهما موظفين خدمة عملاء بشركات مختلفة وفوزهم بجوائز مالية أو منح مقدمة من جهات حكومية أو تحديث بياناتهم البنكية بمختلف البنوك أو مساعدتهم فى الحصول على قروض ومن ثم الإستيلاء على أموالهم.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية أمكن ضبطهما .. وبحوزتهما (2 هاتف محمول "بفحصهما فنياً تبين إحتوائهما على العديد من الرسائل التى تؤكد نشاطهما الإجرامى).. وبمواجهتهما إعترفا بنشاطهما الإجرامى على النحو المُشار إليه.