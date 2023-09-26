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شبورة على قرى ومراكز القليوبية وانتظام حركة المرور بالطرق والمحاور.. صور

الثلاثاء، 26 سبتمبر 2023 09:51 ص
شبورة على قرى ومراكز القليوبية وانتظام حركة المرور بالطرق والمحاور.. صور شبورة
القليوبية إبراهيم سالم

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شهدت عدد من قرى ومراكز محافظة القليوبية، اليوم الثلاثاء، ظهور شبورة مائية على الطرق والمحاور الرئيسية وداخل المدن، وسط انتظام الحركة المرورية على الطرق والمحاور وعدم تأثرها بتلك الشبورة.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الثلاثاء، طقسا حارا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، لطيف ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

كما تتوقع هيئة الأرصاد أن يشهد اليوم نشاط شبورة مائية قد تكون كثيفة صباحا من الساعة 4 : 7 صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد،  خاصة الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية ، كما يشهد غدا انخفاض فى نسب الرطوبة ليلا على أغلب الأنحاء مما يزيد من الإحساس بانخفاض درجات الحرارة.

 وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الثلاثاء: القاهرة العظمى 35 درجة والصغرى 24 درجة، والإسكندرية العظمى 32 والصغرى 23 درجة، ومطروح العظمى 30 درجة والصغرى 22 درجة، وسوهاج العظمى 38 درجة والصغرى 23 درجة، وقنا العظمى 43 درجة والصغرى 25 درجة، وأسوان العظمى 43 درجة والصغرى 27 درجة.

 

الشبورة الصباحية
الشبورة الصباحية

 

الشبورة تغطي سماء القليوبية
الشبورة تغطي سماء القليوبية

 

 

الشبورة
الشبورة

 

 

شبورة صباحية
شبورة صباحية

 

 

شبورة في سماء القليوبية
شبورة في سماء القليوبية

 


 

 


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