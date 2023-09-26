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شاهد.. وصول الرئيس السيسى جامعة قناة السويس للاحتفال بتفوق جامعات مصر

الثلاثاء، 26 سبتمبر 2023 10:57 ص
شاهد.. وصول الرئيس السيسى جامعة قناة السويس للاحتفال بتفوق جامعات مصر الرئيس عبد الفتاح السيسي يصل مقر الفعالية
كتب محمد عبد العظيم

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ينشر "اليوم السابع"، لحظة وصول الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى جامعة قناة السويس، ضمن فعاليات يوم الاحتفال بتفوق جامعات مصر.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي وصل منذ قليل إلى جامعة قناة السويس ضمن فعاليات يوم الاحتفال بتفوق جامعات مصر.

واجتمع الرئيس السيسي بأعضاء المجلس الأعلى للجامعات، ضمن فعاليات يوم الاحتفال بتفوق جامعات مصر

وناقش الرئيس السيسي جودة التعليم والتنافسية فى مجال التعليم العالي والبحث العلمى أثناء اجتماعه بالمجلس الأعلى للجامعات، واطلع الرئيس عبد الفتاح السيسي، على جهود جامعة طنطا لدعم مشاركة الطلاب في مبادرة حياة كريمة.

 


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