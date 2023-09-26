سوريا وروسيا تبحثان سبل تعزيز العلاقات الاستراتيجية

دمشق (أ ش أ)

بحث رئيس الوفد السورى إلى أعمال الدورة الـ 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة السفير بسام صباغ، مع نائب وزير خارجية الاتحاد الروسى سيرغى فيرشينين، سبل تعزيز العلاقات الاستراتيجية التى تربط البلدين، وأهمية التنسيق المستمر بينهما فى مختلف القضايا وبشكل خاص التطورات المتصلة بالوضع فى سوريا والتحديات التى تواجهها، لا سيما تلك المتعلقة بتخفيف المعاناة الإنسانية عن الشعب السورى.

وأشار السفير صباغ خلال اللقاء اليوم الثلاثاء، وفقا لوكالة الأنباء السورية "سانا" ،إلى أن وجهات نظر الجانبين كانت متفقة إزاء ضرورة احترام سيادة ووحدة الأراضي السورية وانسحاب القوات الأجنبية الموجودة بشكل غير شرعي على الأراضي السورية، لافتاً إلى أهمية الاستمرار في مكافحة الإرهاب حتى القضاء عليه بشكل نهائي والرفع الفوري للعقوبات الأحادية المفروضة عليها، مؤكداً أهمية الاجتماعات التي تعقد بصيغة أستانا لتحقيق الاستقرار والأمن في سورية .

وفي سياق متصل هنأ الرئيس الوفد السوري، رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة دينيس فرانسيس على توليه رئاسة الدورة الـ 78 للجمعية العامة، معربا عن استعداد سوريا للتنسيق والتعاون معه في كل القضايا ذات الصلة بولايته.

وأوضح صباغ التحديات التي تواجهها سوريا بشأن تحقيق أهداف التنمية المستدامة والمتمثلة في استمرار بقايا البؤر الإرهابية والآثار الكارثية الناجمة عن استمرار التواجد الأجنبي غير الشرعي على الأراضي السورية، والإجراءات القسرية الأحادية اللاقانونية.



ومن جانبه أكد رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة على استمراره بالعمل والتنسيق مع وفود جميع الدول الأعضاء، معربا عن تطلعه للعمل عن كثب مع الجانب السوري ‌‎بشأن القضايا المدرجة على جدول أعمال الدورة الحالية للجمعية العامة، مشدداً على أهمية احترام ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي، وحرصه على أن تكون الجمعية العامة منبراً للحوار البناء بين الدول الأعضاء فيها.