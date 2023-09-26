اليوم السابع
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سقوط شخصين بحوزتهما مواد مخدرة فى التجمع

الثلاثاء، 26 سبتمبر 2023 11:47 ص
سقوط شخصين بحوزتهما مواد مخدرة فى التجمع حملة أمنية - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى - عبد الرحمن سيد

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تمكنت الأجهزة الأمنسة بمديرية أمن القاهرة ، من القبض على شخصين بحوزتهما كميات من المواد المخدرة بقصد الإتجار وحرر محضر بالواقعة.

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط حائزى المواد المخدرة بقصد الإتجار، فقد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (سائق ، عامل بوفيه "لهما معلومات جنائية" - مقيمان بمحافظة القاهرة) بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس.

وضبط بحوزتهما (كمية لمخدر الحشيش وزنت 1,500 كيلو جرام – كمية لمخدر الشابو "الأيس" وزنت 1,500 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيدرو وزنت 1,500 كيلو جرام – 3 سلاح أبيض – 2 ميزان حساس – عدد من الأكياس البلاستيكية المعدة للبيع) وبمواجهتهما أقرا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار ، والأسلحة البيضاء لحماية نشاطهما الإجرامى ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.


امن القاهرة

اخبار الحوادث

التجمع

المخدرات



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