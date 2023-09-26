سعر الدولار اليوم الثلاثاء 26-9-2023 بالبنوك المصرية

وقرر البنك المركزى المصرى تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر يوم الخميس الموافق 28 سبتمبر 2023 بمناسبة المولد النبوي الشريف لعام 1445 هجرية، وقال البنك المركزى المصرى أنه من المقرر أن يُستأنف العمل صباح يوم الأحد 1 أكتوبر 2023.