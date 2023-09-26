زلزال بقوة 6.6 درجة يضرب جنوب الفلبين

وكالات

ضرب زلزال بحري قُدرت قوته مبدئيا بـ6.6 درجة على مقياس ريختر مقاطعة دافاو أوكسيدنتال في جنوب الفلبين اليوم الثلاثاء، حسبما ذكر المعهد الفلبيني لعلوم البراكين والزلازل.

وقال المعهد إن الزلزال، الذي حدث عند الساعة 9:39 صباحا بالتوقيت المحلي، وقع على عمق 122 كيلومترا، وعلى بعد نحو 434 كيلومترا جنوب شرق جزيرة بالوت في ناحية سارانجاني.

وأفاد المعهد أن الزلزال التكتوني المنشأ سيؤدي إلى حدوث هزات ارتدادية لكنه لن يسبب أضرارا، مضيفا أنه لن يكون هناك تهديد للفلبين بحدوث موجة مدية (تسونامي).

وكثيرا ما يشهد أرخبيل الفلبين أنشطة زلزالية متكررة بسبب موقعه المتوضع على طول "حلقة النار" في المحيط الهادئ.