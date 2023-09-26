رويترز: ظهور قائد أسطول البحر الأسود الروسى بعد يوم من زعم أوكرانيا قتله

كتبت ريم عبد الحميد

قالت وكالة رويترز إن فيكتور سوكولوف، قائد أسطول البحر الأسود الروسى، والذى يعد واحدا من أرفع قادة البحرية الروسية، قد ظهر فى مؤتمر بالفيديو اليوم الثلاثاء، بعد يوم من قول القوات الأوكرانية الخاصة أنهم قتلوه.

وفى فيديو وصور نشرتها وزارة الدفاع الروسية، ظهر سوكولوف على ما يبدو مشاركا فى مؤتمر مع وزير الدفاع سيرجى شويجو وكبار القادة العسكريين. وتم عرض الفيديو على شاشة التلفزيون الروسى الرسمى.

وكانت القوات الخاصة الأوكرانية قد قالت، الاثنين، إنهم قتلوا سوكولوف، أرفع أدميرال روسى فى شبه جزيرة القرم، إلى جانب 33 من الضباط الآخرين فى هجوم صاروخى خلال الأيام الماضية على مقر اسطول البحر الأسود الروسى فى مدينة سيفاستوبول.

وفى وقت سابق اليوم، الثلاثاء، رفض المتحدث باسم الكرملين التعليق على المزاعم الأوكرانية، وأحال الصحفيين إلى وزارة الدفاع الروسية.

وفى الفيديو الذى نشرته الوزارة، قال شويجو إن أكثر من 17 ألف جندي أوكرانى قتلوا فى سبتمبر، وأن أكثر من 2700 سلاح، بينها سبعة من مركبات برادلى الأمريكية القتالية قد تم تدميرها.

وأوضح الوزير الروسى أن القوات المسلحة الأوكرانية تعانى من خسائر قادحة على طول الجبهة الأمامية بالكامل، مضيفا أن الهجوم الأوكرانى المضاد لم يسفر عن أي نتيجة حتى الآن.

وقال شويجو إن الولايات المتحدة وحلفائها يواصلون تسليح القوات المسلحة الأوكرانية، وأن نظام كييف ألقى بالجنود غير المدربين ليلقوا حتفهم فى هجمات بلا معنى.