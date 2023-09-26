وقال شويجو - خلال اجتماع قيادة وزارة الدفاع الروسية بموسكو، اليوم /الثلاثاء/ - إن " القوات المسلحة الأوكرانية تتكبد خسائر فادحة على طول خط التماس بأكمله"، مشيرا إلى أن "هذه الخسائر بلغت خلال الشهر الحالي أكثر من 17 ألف فرد من القوات الأوكرانية بالإضافة إلى المعدات ودبابتين من طراز (ليوبارد) وواحدة من طراز (تشالنجر) و7 عربات مشاة قتالية من طراز (برادلي) " .

وأضاف "لقد وسعت القوات الروسية منطقة السيطرة بشكل كبير بالقرب من قريتي سينكوفكا وبتروبافلوفكا على محور كوبيانسك"، لافتا إلى أن "الولايات المتحدة وحلفاءها يواصلون تسليح كييف، التي ترسل جنود غير مدربين في هجمات لا معنى لها والرغم من عدم تحقيق أي نتائج".

وأوضح أن تصرفات الغرب وأتباعه في كييف لا تؤدي إلا إلى دفع أوكرانيا نحو التدمير الذاتي.