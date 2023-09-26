رفع 235 طن قمامة في حملة نظافة مكبرة بالمحلة

الغربية عادل ضرة

أكد اللواء عمرو محمد فكرى رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى أنه تم تنفيذ عدد من حملات النظافة الليلية لرفع مستوى النظافة العامة بمركز المحلة.

وأضاف فى بيان له، أن الأعمال شملت الطريق الدائرى وطريق المحلة _ طنطا ومدخل عزبة الجندى، وموقف السيارات، ومسجد السياف والمعهد الدينى، وشارع داير الناحية بقربة بلقينا وطريق منشية مبارك، ومدخل قرية محلة أبو على وأول طريق بشبيش نطاق محلة أبو على.

كما تم رفع 235 طن قمامة بواسطة معدات الوحدات المحلية ومتعهدى جمع القمامة. وذلك تحت إشراف نواب رئيس المدينة.

وأشار أن اللجان المختصة قد رصدت عدد من المخالفات وتم تحرير 34 محضر متنوع منهم 15 محضر نظافة و4 محاضر اشغال و6 محاضر بيئة و9 محاضر غلق لمحلات ومقاهى وورش.

كما تم فصل التيار عن 59 لوحة وإعلان مضيء تطبيقا لقرارات مجلس الوزراء الخاصة بأعمال الترشيد والغلق.